Los oyentes de 'Herrera en COPE': "La niñera de Montero la pagamos; la vacuna de las Infantas la pagan ellas"

Uno de los temas de hoy es la noticia sobre la destrucción del arsenal de ETA en posesión de las fuerzas de orden de la ley. Sobre esto nos han escrito muchos oyentes. Como es el caso de Pili de Las Palmas, que comenta que “estoy indignada por la que se monta Sánchez con las armas de los terroristas. Es para hacer casi una película, cuando no ha aparecido en toda la pandemia para visitar hospitales, residencias, ni nada”.

Por otro lado, Javier de Zamora cuenta que “he estado oyendo que Sánchez va a hacer un homenaje de destrucción de armas de ETA. La imagen de una apisonadora será pisoteando a todas las víctimas y a todos los afectados por los asesinatos de ETA que está realizando día a día”.

Juanito de Valencia se indigna con que “seguro que también está el ministro de Interior Marlaska. Pues estos dos, los días que lleva la policía partiéndose la cara con una piara de bestias salvajes que le pegan fuego a las calles y no han dicho ni mu, están como 'momios'. Pues nada, a salir en la foto chulapos y guapetones. ¡Venga hombre!”.

Por su parte, Fernando de Oviedo afirma que “señor Herrera, el problema es que este artista que tenemos como presidente puede hacer lo que hace porque estamos informados los que le escuchamos a usted. El resto de los españoles creen que lo está haciendo bien, porque si escuchan otras cadenas y ven las televisiones que tenemos… pues imagínese usted”.

Otro de los temas de hoy ha sido la noticia sobre la vacunación de las Infantas en su viaje a Abu Dabi para ver a su padre, el Rey Emérito Juan Carlos I. Abel de Madrid tiene claro que “si tuviera la oportunidad y me lo ofrecieran, yo desde luego me vacunaría. Y no me creo que haya ni una sola persona de estas que están gritando, echándose las manos a la cabeza y poniendo el grito en el cielo porque las Infantas se hayan vacunado en Abu Dabi, si hubieran tenido la oportunidad, no hicieran lo mismo. Es absurda esta polémica. Son una panda de hipócritas”.

Faustina de Toledo reflexiona con que “es peor vacunarse en Dubái si eres Infanta de España, que tener una niñera pagada por las mujeres que no pueden pagar ni siquiera la guardería de sus hijos si eres ministra de Igual-da’”.

Rocío de Madrid tiene claro que “es escandaloso, por no decir obsceno, el acoso y derribo a la Casa Real. Tengo entendido que Elena y Cristina no son ya Casa Real, entonces no perciben dinero del Estado. Se han vacunado en un país extranjero, con lo cual no han robado vacunas a ningún español. Por cierto, ¿se sabe algo de las 30.000 vacunas que perdió el Gobierno? Madre mía”.

El último tema del día son las restricciones o no en Semana Santa. José Carlos desde Alicante nos comenta que “no entiendo como su familia política puede cogerse un avión desde Centroeuropa y venirse a Alicante a tomar el sol y yo no puedo ir a mi segunda vivienda que lleva seis meses cerrada. Explicádmelo”.

Vicente, también desde Alicante, comenta que “España, donde miles y miles de españoles no podemos ir a ver a nuestros familiares a provincias colindantes o cercanas, pero cientos y cientos presos de ETA sí pueden ir a sus provincias cercanas. Muchas gracias señor Sánchez y muchas gracias Pablito”.

Por último, Juan desde Andalucía tiene claro que “ya está bien de culparnos a unos y auto exculparnos los otros de los males de España. El conjunto de la ciudadanía somos culpables de la situación en la que estamos. Somos pasivos, impasibles, despreocupados, indiferentes, apáticos… Ni siquiera 100.000 fallecidos nos afectan”.

