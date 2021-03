Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Iglesias y Montero están en política solo para enriquecerse"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy nos la traen las palabras del presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, hacia la líder de JxCat, metiéndole un curioso repaso: “Porque hay que ser muy crack, pero muy crack, para llamar fascista a un Estado y a la vez sacarte una plaza de funcionaria del Estado fascista. Ni los agentes dobles de la Guerra Fría hubieran logrado semejante proeza. Porque hay que ser muy crack, pero que muy crack, para llamar opresor a un Estado y a la vez conseguir una paga vitalicia del Estado opresor”.

En cuanto a los temas del día, el primero inevitablemente tiene que ver con la campaña de vacunación, las polémicas surgidas, los retrasos en las entregas… en fin, con toda la situación actual.

Lola de Madrid se indigna y cuestiona “pero, ¿cómo es posible que un sábado y un domingo dejen de poner vacunas? Con la necesidad que tenemos tan grande. Cada día hay más contagios, cada día nos van a ir cerrando más puertas y están los consultorios todos cerrados sábados y domingos a cal y canto”.

José María de Murcia alucina con que “esto es un escándalo monumental. En un país donde no tenemos ni siquiera vacunas, se desplazan 55 millones de euros a una gente, que veremos a ver a dónde ha ido ese dinero. Estos van a ver comisiones, van a ver pelotazo”.

Andrés de Castellón reflexiona con humor sobre si “el tema de las vacunas, el que no lleguen tantas vacunas, podría ser porque no tendrán bastantes pegatinas para pegar en las cajas”.

Eva de Valencia, sin embargo, se muestra pesimista y dice que “la impotencia de las vacunas, al ritmo que va la vacunación y el orden de gente más mayor a menor, si no espabilan, va a morir gente más joven. Y aquí, parece que no pase nada”.

La publicación del patrimonio de la pareja Pablo Iglesias-Irene Montero también ha sido un tema muy comentado, ya que ha levantado cierta polémica.

Así, Toni de Barcelona comenta que “sobre lo que estáis contando de Iglesias, de su patrimonio y tal, lo malo es que lo ha conseguido como lo ha conseguido. Diciendo una cosa y haciendo la contraria. Eso es lo malo de este personaje”.

Mariano de Santander se cabrea y expresa que “perdóneme, pero es que no es normal esta situación que está viviendo el señor Iglesias y la señora Montero. Algo no cuadra aquí. Que es que han venido a aquí a prestar un servicio público y ayudar a la sociedad y lo único que veo es que se han enriquecido, porque políticamente no han hecho nada, perdone usted”.

Jesús de Huesca reflexiona y dice que “si entre Pablo e Irene tienen un millón de euros, en teoría tienen 500.000 cada uno. A tres salarios, que son unos 2.700 euros al mes, a mi me sale que para ganar medio millón hay que estar 185 meses, que son 15 años. Estos se han equivocado, estos tenían que ser ministros de Economía porque son unos auténticos cracks”.

La preguntita de hoy la lanza Amalia desde Galicia y dice así: “Herrera, ¿qué vas a hacer en Semana Santa?”.

El tercer bloque temático del día tiene como protagonista al ministro de Educación Manuel Castells y su confusión, que nuestros oyentes no han pasado por alto.

De este modo, José de Zaragoza cree que “el problema no es lo que dice el señor Castells, ministro de no hacer nada. El problema es que hay gente que se lo cree, he ahí donde está y radica el problema. Que hay gente que se cree lo que dice esta gente”.

Francisco de Madrid cuenta que “menos mal que el ministro Castells, ilustre donde los haya, dio clases en Berkeley. Que, si no, madre mía… En fin, me voy a lavarme los oídos”.

Domingo de Castellón comenta que “asesores y más asesores, a colocar a toda su tropa… Bueno, yo creo que Europa ya se ha dado cuenta, el gran capital ya se ha dado cuenta de esto y entonces, ahora nos vienen ya unas elecciones anticipadas claramente definidas dentro de seis o siete meses”.

El cuarto y último bloque temático de hoy tiene que ver con los contagios, los repuntes en la situación sanitaria y la teórica cuarta ola que, parece, puede empezar.

Gregorio de Madrid habla sobre que “llevo dos horas viendo los telediarios del domingo y he visto como seis veces a la policía entrando en las fiestas de Madrid. Yo me pregunto, ¿en Barcelona no hay fiestas? Vaya manipulación. Qué vergüenza”.

Por su parte, Manuel de Aragón comenta que “Sánchez tiene muy claro lo que hace y no da puntada sin hilo. Este tío quiere que venga la cuarta ola para seguir el Estado de Alarma y seguir gobernando con sus amiguitos y sin ningún tipo de problema en el Congreso”.

Por último, Carlos de Barcelona reflexiona sobre si “¿este repunte no se deberá al 8M? Con todas las manifestaciones que hubo por España…”.

