Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Un gran discurso para la concordia"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Narnajo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del dia: el discurso de Navidad del Rey y mensajes de agradecimiento al Líder por su programa de Navidad.

Reme desde Cataluña “estoy volviendo a oír tu programa porque me encantó, como te descudies tus hijos te quitan el sitio, menos mal que se dedican a otra cosa. Tu hija Rocío tiene la misma voz que su madre”

Ana de Pamplona también ha querido felicitar al Líder “quiero darle las gracias a nuestro querido Carlos Herrera por este programa tan bonito de Navidad y un abrazo a sus hijos”

Sobre el discurso de El Rey en Nochebuena,Carmen Gutiérrez cree que no todos se han dado por aludidos “¿y si fuera que la Moncloa y Sánchez no han entendido el discurso del Rey? Es posible que no lo hayan entendido”

Nati desde Castilla y León “respecto al discurso, no estoy de acuerdo con los políticos que le critican, creo que fue un discurso para la concordia y la unión de todos los españoles”

Iñigo desde Salamanca “si el discurso lo revisó Moncloa, las reacciones de los partidos políticos tienen que ser contra el Gobierno”

Por otro lado Miguel Angel desde Soria quiere dejar clara una cosa “solo hay buenas y malas personas, hay pobres muy buenas personas y ricas malas personas, y al revés, como el señor Ortega que hace donaciones que no tendría por qué hacer”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor