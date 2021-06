Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Gracias por venir a Burgos y enseñársela a España"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Desde Burgos, los vecinos dan la bienvenida a Herrera que hoy está realizando el programa desde la catedral de la ciudad. “Me alegro de que estés en Burgos, en mi tierra. Yo como tantísimos burgaleses que somos fieles seguidores tuyos, no muchos, muchísimos, pues te lo agradecemos”, dice Mercedes.

Y precisamente, algunos burgaleses se han animado a opinar sobre la actualidad y la crisis independentista. “Convénzanse. Cataluña nunca va a ser lo que llaman independiente. Porque los mismos que lo proclaman, no lo desean por el tema económico”, explica Fina.

Fran cree que “puede engañar a alguno, pero no a todos. Todo esto viene preparado desde la Moncloa porque desde hace aproximadamente mes, mes y medio, se han dado cuenta que la intención de voto de los españoles ha cambiado. Y se lo ha dicho así de claro a los independentistas. Señores, está cambiado la intención de voto en el país. Y al cambiar la intención de voto, como gane el PP apoyado por VOX, olvídense ustedes de vuestras tonterías”.

Desplegando el mapa, oyentes de otros lares han querido poner encima de la mesa el debate de la vacunación a los futbolistas. “Me parece de una estupidez tremenda que la preocupación de los españoles sea que la Selección Española no esté vacunada. Señores, hay muchas personas que somos de alto riesgo y no estamos todavía vacunados. ¿Sabéis por qué? Porque no entramos en lo requisitos para estar vacunados. Me he corrido cielo y tierra para que me pongan la vacuna”, cuenta María de Sevilla.

Rafa de Zaragoza está asombrado con el tema. “Estoy oyendo y no me lo puedo creer. Ahora resulta que los futbolistas es personal esencial en este país. Cuando todo el tema de logística, supermercados, reponedores, transportistas y un montón de gente que eran esenciales porque nos tenían que dar de comer, ahora tienen que esperar su turno”, aclara. Algo con lo que también está de acuerdo Rosi de Ponferrada. “¿Qué me dicen del personal de los supermercados? Ese personal que durante la plena pandemia era esencial y estaban dando el cayo. Y que estaban muchos de ellos con mascarillas y pantallas prefabricadas, auténticas manualidades”, añade.

Y la preguntita del día, como no podía ser de otro modo, llega desde Burgos. Marta lanza: “Herrera, ¿tú que crees que hubiera hecho el Cid con Junqueras?”.

Y, por último, el toque de humor lo pone Fernando de Canarias. Imitando a Carolina Darías, manifiesta: “Bueno, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Las restricciones se han hecho para ayudar a los hosteleros con la subida de la luz. Si están en la calle, se van a alumbrar en las farolas y no tienen que tener todas las luces del local encendidas. Entonces lo que hemos querido es ayudar y que se abra el Tribunal Superior que va a saber más que yo”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.