Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Cualquier día cierran Altamira porque salen hombres cazando"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El primero de los temas de hoy tiene que ver con la noticia del cambio del nombre de varias calles en Mallorca, un tema que ha levantado cierta polémica y sobre el que han hablado largo y tendido nuestros oyentes. Miguel, desde la capital de la isla, Palma, se cuestiona “¿cuál va a ser el nombre de las calles que van a poner? Con el cambio de nombre este que están haciendo. A ver que sorpresa nos llevamos, porque me estoy viendo que van a poner a alguno de sus héroes”.

Teresa de Madrid tiene claro que “algún día dirán que quitan al Cid también, alguna calle si hay por ahí dedicada al Cid. Porque son analfabetos, bueno… El primero que tuvo la culpa fue Zapatero que decía que no tenía ni idea de lo que era la patria. Estos son antipatriotas, además de memos”.

Por su parte, Jesús de León se lo toma con humor y comenta que “buenos días. ¿Podéis confirmar la noticia de que quieren cerrar las cuevas de Altamira porque son una representación del heteropatriarcado? Ya que solo hay hombres cazando y tienen reminiscencias franquistas porque creo que una vez Franco estuvo allí visitándolas, ¿es cierto?”.

El segundo de los bloques de hoy tiene como protagonistas a algunos de los candidatos de la izquierda en Madrid. Concretamente, el socialista Gabilondo y el podemita Iglesias. Así, Antonio de Vitoria opina que “dice ‘sosoman’, no pactaré con este Iglesias. Con este Iglesias no. Esto es de guion. También decía Calvo, que no era lo mismo el Pedro Sánchez presidente, que el Pedro Sánchez candidato. En fin, de guion”.

Marina de Madrid cree que será “yo dije con este Pablo Iglesias no, pero es que ha cambiado mucho. He hablado con él y ya no quiere hacer las mismas cosas. No piensa lo mismo”.

Irene de Alicante tiene claro que “Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han hecho un pacto para hacernos creer a todos los españoles que Pablo Iglesias ha abandonado el Gobierno para encabezar la lista de Podemos por Madrid, pero todo es un montaje. Aquí hay trasfondo, estoy segura”.

La preguntita de hoy la lanza Luis, desde las Rozas, y dice así: “Carlitos, ¿qué te parece lo que dijo Iglesias sobre que Ayuso irá a la cárcel?”.

El tercer bloque de hoy tiene que ver, como no, con la pandemia y la movilidad, y más ahora que empieza a asomar la Semana Santa. José de Madrid comenta que “el Gobierno no puede rectificar y dejarnos movernos por toda España porque darían la razón a Ayuso. De ahí no se va a bajar ‘su Sanchidad’.

Por último, Iñaki de Pamplona reflexiona con que “que los extranjeros puedan venir y nosotros no pasar a ver a nuestros padres al lado, me recuerda a hace 30 años cuando estuve en Cuba, y los extranjeros teníamos todos los derechos y todas las posibilidades y su pueblo pues estaba totalmente controlado, limitado y con prohibiciones”.

El cuarto y último bloque de hoy tiene que ver sobre las varias mociones de censura. Así, Mauro de Granada comenta que “¿qué es el ‘Sanchismo’? El ‘Sanchismo’ es el espectáculo de Rociíto, el espectáculo de las mociones de censura y los dineros, que se van a Venezuela, a Plus Ultra, a la aerolínea quebrada… ¿y la vacuna para cuándo? Y la gente en el paro”.

María de Madrid cree sobre Castilla y León que “por ejemplo la dependencia es una de las mejores, sino la mejor en España, y por otro lado la Educación. Siempre en los informes Pisa esa autonomía queda entre las mejores, sino la mejor. Solamente por esos dos motivos merecía la pena que fracasara”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para terminar, Conchita de Murcia dice que “después del desastre que han montado los señores del PSOE y de Ciudadanos, con mociones de censura a tutiplén por toda España, el único que va a pagar el pato es el alcalde de Murcia. Uno de los alcaldes más votados de las elecciones”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.