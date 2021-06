Los oyentes de 'Herrera en COPE': “¿Cómo van a tener hijos los jóvenes si no pueden vivir con sus sueldos?”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El número de nacimientos ha descendido drásticamente en nuestro país. Sobre este invierno demográfico han opinado los oyentes. “Soy madre de cuatro hijos y ahora tengo tres nietos. Tengo dos hijas que no pueden tener hijos, no porque no pueda físicamente, sino porque están viviendo de mis costillas, de la pensión mía. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema si no hay trabajo para los jóvenes? Una de 40 años y otra de 37, que la llaman un día en semana o dos días en semana, que no llega ni a 200 euros al mes. ¿Cómo se puedes traer hijos al mundo?”, explica Xuxa desde Canarias.

Charo de Madrid cree que la ayuda a la maternidad “podría propiciar que hubiese muchas madres con, por ejemplo, diecisiete años y unos ambientes sociales muy deprimidos que únicamente tuviesen los niños por esos 500 euros”.

“La gente joven tiene unos sueldos que no tienen ni para vivir ellos, aunque mira si van a tener hijos. Eso por un lado y, por otro lado, hoy en día tienen otras mentes y otras cosas”, opina Remedios de Valencia.

Por otro lado, a los oyentes comentan las polémicas palabras de Garamendi, presidente de la CEOE. Argimiro desde Albacete se ha quedado sorprendido. “Bueno, me he quedado de cristal cuando he oído al señor este de la CEOE, al presidente de la CEOE, decir lo que ha dicho y luego rectificar lo que había dicho. Yo le voy a decir desde mi corta mi corta mente con respecto a los nacionalismos que se van a tragar sus palabras más tarde o más temprano”, cuenta.

“Resulta que Garamendi ahora en el ABC, termino de leer, que se ha echado para atrás en los comentarios que hizo. Ósea que es una persona con un poco falta de criterio. A mí no me merece ningún respeto este señor”, dice Teresa de Madrid.

“Respecto al tema de la normalización que habla Garamendi, la única normalización es que se cumpla la ley y la Constitución, todo el resto es no normalización. Es que parece que estamos todos sordos”, añade Gloria de Madrid.

Para acabar, la tertulia se despide con una ronda de comentarios sobre Sánchez. “Le sugiero un nuevo apodo para su sanchidad: el acorazado Sánchez-Kim. Se lleva por delante todo, este merece un premio por cargarse la educación, por cargarse la clase media y trabajadora, por cargarse a todo lo que son las instituciones y el respeto hacia ellas”, dice Rosa María desde Aragón.

“En este país, mientras a los políticos no les exijan un buen currículum de trabajo en lo que ellos son, no tiene arreglo. El tonto para político, me da exactamente igual. Yo apruebo una ley y como por bien o mal que lo haga, luego me queda una paga”, opina Ignacio de Calahorra.

Gerson de Elche tira de humor. "No paro de escuchar la palabrita esa de resiliencia, resiliencia. Yo solo conozco la resiliencia de anciano y la resiliencia infantiles. Y en Elche hay un sitio que se llama (es un hospital) que le dicen la resiliencia nueva”, lanza.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

