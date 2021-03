Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Algunos llaman vida a bacterias en Marte, pero luego aprueban la eutanasia"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy tiene que ver con la polémica Ley de la Eutanasia, cuestionando el por qué se les ofrece antes a los mayores la inyección letal que la vacuna. Además, cuando lo aprobaron en el Congreso hubo mucha gente que lo celebró y aplaudió.

Este es, precisamente, el primer tema del día. La eutanasia ha provocado mucha polémica y nuestros oyentes no han sido ajenos a ella. Así, Jorge de Guadalajara recuerda que “toda esta banda debería saber que, aunque se crean inmortales, o se puedan permitir ir a médicos de paga cuando les apetezca, porque se lo pueden permitir, la vida es una rueda. A ellos o a cualquier familiar suyo les puede tocar también el que tengan que cumplir esta dichosa ley”.

Antonio de Madrid comenta que “debemos luchas hasta la extenuación contra la ley de la eutanasia, porque estos partidos de izquierdas que se dicen progresistas, reformistas, defensores de los derechos humanos, que no quieren penas de muerte… Lo que nos traen son leyes de muerte”.

Juan Bautista de Granada tiene claro que “estos gobernantes progresistas lo tienen claro. Abordan el problema con la misma simpleza que tiene el rebaño al que pastorean. Consideran que si hay bacterias en Marte eso es vida, pero sin embargo una vida en la tierra es nada. Y que conste que no es una reflexión religiosa, es una reflexión desde el humanismo que hemos abandonado”.

El segundo bloque temático de hoy tiene que ver con Pablo Iglesias, la situación política en Madrid y todo lo que puede venirse en los próximos meses. Javier desde Madrid no duda que “lo que van a hacer de presiones, de huelgas, de no se qué… porque mangonearan el tema y va a ser gravísimo. Como todo planteamiento comunista, por muy Comunidad Europea que seamos o por mucha democracia aparentemente potente que tengamos”.

David de Sevilla comenta que “¿Pablo Iglesias en campaña dirá a los madrileños que les va a subir los impuestos, como el impuesto de sucesiones y todo ese tipo de cosas, para equipararse con Cataluña como le exigía el señor Rufián de ERC?”.

Teresa de Lérida opina que “me parece muy mal lo que le dijo el diputado popular a Errejón el otro día, pero creo que también no se ha criticado igual cuando fue insultada Díaz Ayuso con que estaba ida y estaba mal”.

La preguntita de hoy nos la envía Enrique de Tarragona y dice así: “Herrera, ¿usted no cree que la Fiscalía debería entrar de oficio a valorar las declaraciones del señor Pablo Iglesias llamando criminales a la oposición?”.

El tercero de los bloques temáticos de hoy es un mix de quejas derivadas de la situación actual, que como es lógico causa mucha frustración. Así, Antonio de Madrid cuenta que “esto es de vergüenza, de vergüenza. Que no hay dinero para investigación, pero estos tíos del Gobierno y compañía subiéndose los sueldos. Pero, ¿en qué país estamos? Vergonzoso”.

Por otro lado, Cuca de Barcelona no entiende que “Pablo Iglesias nombre a una nueva ministra, Ione Belarra, que no tiene ningún mérito ni ningún currículo, y no haya dinero para investigación y tengan que despedir a dos investigadoras. Esto sí que es una vergüenza”.

Por último, Beatriz de Valladolid se indigna con que se gasten “cincuenta y tantos millones para salvar a los amigos chatarreros de aviones del ‘coletas’ y del Sánchez. Y estos superhéroes, súper-cerebros que tenemos en España… ¿mendigando? ¡Qué vergüenza, por Dios!”.

