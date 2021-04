Los oyentes de 'Herrera en COPE': “La afición de Herrera se divide con la Superliga"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes se unen al debate del momento: la Superliga europea. Desde Sabadell, PACO cree que “con esto de la Superliga lo que al final lo que van a conseguir es que la FIFA y la UEFA les den más dinero a los clubs grandes. Con lo cual, la desventaja de los clubs pequeños, en este caso la desventaja del Sevilla, será mucho mayor con los clubs grandes a los cuales van a sanear”.

“Me parece que tiene poco recorrido. Vamos, ahí tendrá que estar el gobierno algo sino se cierran todas las canteras de todos los equipos y todos esos chicos que van cada día a entrenar que tienen una función y toda la base del fútbol se va al carajo”, opina Felipe, un andaluz en Santiago de Compostela.

Eleuterio de Torrejón de Ardoz dice “están los grandes que son grandes porque existe el pequeño. En cuanto se vean siempre Barcelona-Milán, Madrid-Juventus y siempre los mismos partidos, al cuarto partido, ¿quién va a ir a verlos? Lo poco gusta, lo mucho cansa”.

“Los grandes clubs, los transatlánticos son los que pujan en bolsa, los que tienen el poder. Y luego hay otras empresas que optan entrar en bolsa dependiendo de su nivel económico y simplemente dejemos la pasión al lado. Esto es un negocio”, añade Iván de Madrid.

“Para Madrid libertad, pero para el futbol ya no. Ojo, para la UEFA ya no. Si una serie de clubes deciden libremente crear su propia competición porque están cansados de pagar y de sufragar a los equipos débiles, a un reparto injusto del dinero que se genera… Ahí no. Ahí la libertad ya no”, lanza Santiago también de Madrid.

Juan de Villa del Río se pregunta: “¿De qué se escandalizan tanto la Federación y La Liga cuando ellos mismos han creado una competición como es la Supercopa? Que, además, se la llevan a Arabia o a donde sea para ganar dinero. Y que siempre van a jugar los mismos. ¿De qué se escandalizan tanto con la Superliga?”.

La preguntita a Carlos Herrera llega desde Ibiza. Vanesa quiere saber: “Herrera, si hubiera Superliga y no jugara el Betis, ¿con quién irías?”.

Silver de Málaga entiende todas las situaciones “pero tampoco es que sea justo que la UEFA quiera expulsar a los equipos. Entonces sí que sería injusto. Ahí ya sería la mafia de ellos para que no se les corte el pienso que tienen, que llevan años y años comiendo muchísimos millones de euros”.

“De todas formas, que yo sepa, estos clubs no se niegan a seguir jugando en La Liga. Si tú miras la liga europea de baloncesto es el mismo sistema, prácticamente el mismo. Y está funcionando. Y están jugando la liga ACB y allí está jugando el Madrid. No pasa absolutamente nada”, añade Jesús de Madrid.

“Un club, que si no sé cuánto, que si esto no es un club de ricos, que esto es un golpe de estado a la UEFA… Y, ¿qué? ¿No habláis de que el País Vasco ha rechazado que juegue la Selección Española allí en el País Vasco?”, plantea Ramón desde Andalucía.

Por otro lado, José de Alicante rescata la entrevista que Carlos Herrera ha realizado a Miguel Henrique Otero, presidente y director del diario La Nación de Venezuela. “Lo que ha ocurrido con el periódico es lo que hacía aquí Pablo Iglesias con los suyos. Es decir, podéis ocupar todos los medios de comunicación y que solamente ellos pueden llevar la dirección y que sigan sus directrices”, dice.

También se ha hablado de las declaraciones tan polémicas de Irene Montero. Mariano de Barcelona plantea lo siguiente: “Considerando las innovadoras aportaciones de Irene Montero al idioma español, sugiero que en cuanto se produzca una vacante en la RAE, le den un sillón. A ser posible el de la F mayúscula de FATUA. O el de la I mayúscula de ignorante”.

“Ya está bien de tanto meteros con Podemos y con los podemitas. Si lo único que ellos quieren es mirar por nuestros chicos, por nuestras chicas y por nuestros chicles”, bromea Richard de Fuenlabrada.

