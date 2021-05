Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Sánchez va a subir los impuestos a los trabajadores"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La subida de impuestos que prepara Moncloa acabara la atención de todos nuestros oyentes. “Como obrero, es una vergüenza que el Partido Socialista de aquí, de España, lleve la «o» de obrero. Ayer presentan un plan en el que se nos atraca literalmente a los obreros estos próximos años. Se nos atraca. Pero, además, con la desvergüenza de que la señora Calvo identifica a los que no piensan como ella como nazis. Ósea, a los que le pagamos el sueldo y los vicios nos considera nazis”, dice Sebastián desde Úbeda, recordando las palabras polémicas de la vicepresidenta.

Desde Murcia, Pedro se pone a hacer cuentas. “Yo que tengo el trabajo a 62 kilómetros y hago una media de 600/700 kilómetros cada 15 días solo para ir a trabajar, ¿cuánto me va a costar ir a trabajar? Eso sin contar el hachazo al Diesel, que ya me gasto alrededor de 100 euros al mes para ir a trabajar”, comenta.

“Ahora nos vais a subir todos los impuestos. Va a haber el atraco fiscal. En cuanto Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia… Las comunidades del PP y donde no gobiernas, el PP vaya de frente contra ese atraco fiscal y vosotros lleguéis con el fascismo… Lo que ha pasado en Madrid va a pasar en toda España”, explica Javier de Madrid.

Edita desde Zaragoza está más que indignada. “Tengo 50 años, llevo 30 trabajando como autónoma. Me tengo que reinventar continuamente, pago mis impuestos, cumplo como una ciudadana española digna. Y me encuentro con que sigo teniendo la culpa de la pandemia yo. Y esta gente, a día de hoy, después de hace más de un año, siguen sin tener plan B… Nos siguen mintiendo, culpándonos… ¡Qué vergüenza!”, dice.

Javier de Zamora pide algo muy sencillo: reducir el gasto de la administración. “Pago los impuestos para que este Gobierno siga manteniendo todos sus chiringuitos. Y lo primero que hay que hacer es reducir el gasto, no alimentar el nivel contributivo de sus ciudadanos”, considera.

Por último, Juan desde Andalucía cierra la tertulia. “Que no puede robarnos las carteras ni ocupar nuestras casas ni quitárselas a nuestros hijos porque la hemos sudado nosotros trabajando. Que, si no tienes para comer jamón, haz como nosotros, come lentejas. Que estamos hartos de Falcon para conciertos, de helicópteros para ir al mercadillo, de tu mil inútiles ministros y tus cien mil asesores. Ya está bien”, increpa a Pedro Sánchez.

