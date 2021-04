Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Los españoles agradecemos la valentía de periodistas como tú, Herrera"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La tertulia de los oyentes comienza hoy con un audio muy especial. Un fragmento de David Beriain, uno de los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso. “La experiencia te ayuda a sobrellevar el miedo. No lo elimina. Te ayuda a sobrellevar el miedo, te ayuda a gestionarlo. ¿Sabes lo que sentí yo? Dije mierda. Mierda que he estado con gente mucho peor que este y a lo mejor es este el que me mata”, comentaba David sobre su labor.

Nuestros oyentes no pasan por alto la profesionalidad de muchos periodistas. Así lo manifiesta Juan de Granada: “Los españoles de bien os agradecemos a ti, a Alsina, a Ana Rosa, a todos los comunicadores íntegros y no sugestionados de España. La valentía que demostráis no plegándoos a las amenazas de estos estalinistas que, por cierto, os han puesto en una diana con riesgo real de vuestra integridad física. Por último, Herrera, si eres amiguete de Felipe González pídele que vuelva a la política.

Por otro lado, nuestros oyentes siguen comentado las cartas con balas que han recibido algunos políticos. María de Córdoba estuvo trabajando unos meses en Correos y algo no le cuadra. “En los meses que estuve allí trabajando, se detectaron varias cosas e inmediatamente llamaron a la policía. Ellos saben perfectamente detectar todo. Así que espero que nadie se crea que eso ha sido fallo del vigilante de seguridad, tantas cartas y de lo mismo…”, dice.

Antonio de Alicante manda una pregunta para Pablo Iglesias: “¿Y si es un partidario tuyo que cansado de ver la deriva que llevas de vivir en un pisito en Vallecas y de tener las ideas políticas que tenías has pasado a ser multimillonario con escolta de Guardia Civil? Con nanny para tus hijos pagada por los impuestos de los españoles y todo ese tipo de cosas… Y esta harto de verlo y te la ha enviado alguien de tu cuerda”.

“Estoy escuchando a Pablo Iglesias y vamos, este se ha puesto ya los dodotis y no se los quita hasta el día 5 de mayo”, añade María desde Llobregat.

Javier de Madrid compara la reacción de Iglesias con la de Ayuso. Ambos han recibido una carta con amenazas y balas. “Eres un cobarde, Pablo Iglesias. Ayuso demuestra tener más ovarios que tú y tu jefe Sánchez. ¿Le llegan las balas? Pues bueno, con serenidad, con templanza, con fortaleza. No como tú”, dice.

“Me deja pasmada la habilidad que tienen los políticos para actuar. Todos, en general, podrían dedicarse muy bien al show business. Pero, en particular, el señor Iglesias se ganaría muy bien la vida haciendo reality show. Seguro que sí”, opina Araceli de Valencia.

“Está muy ofendidito porque el Rey no ha reprobado sus amenazas de muerte. Yo quisiera decirle que cuando cogen un muñeco del Rey y lo cuelgan de una soga y queman las fotografías… ¿Por qué no se retracta? ¿Por qué no lo reprueba él?”, lanza Sera haciendo alusión a unas palabras que Pablo Iglesias le dedicaba a Felipe VI.

“Primero suscribir lo que has dicho en el preámbulo de las 6.30 sobre el tema del que ha dado alas y el que está detrás de todo lo que hace Pablo Iglesias y su séquito es Pedro Sánchez. El gran culpable de todo”, le dice a Herrera Luis de Barcelona.

La preguntita del día la formula José Carlos de Vallecas: “¿Aceptará el bloque de izquierdas, más que el bloque el señor Iglesias, la derrota? ¿Aceptará que Ayuso pueda gobernar con ayuda de Vox? ¿O la liará parda cuando salgan los resultados?”.

“Son unos nostálgicos del 36, de Mussolini, de Hitler. Están todo el día nombrándoles. Pero yo les puedo asegurar que si en España y concretamente en Madrid hubiera fascismo como dicen, estos hubieran cogido ya un vuelo de Plus Ultra y estarían ya en Venezuela. Porque allí, como todos sabemos, está la cuna de la libertad”, opina Rocío de Madrid.

Sobre la propuesta que ha realizado Ángel Gabilondo, en relación a Vox, de poner cordones sanitarios a la formación para evitar que lleguen a las instituciones, María José de Valencia manifiesta: “En qué cabeza cabe que pretendan hacer un cordón sanitario a Vox y que les parezca estupendo pactar con Bildu. ¿Es que somos idiotas o qué? ¿Quién va a comprar ese mensaje? Ya está bien de que nos tomen por tontos”.

Por último, Luis desde Andalucía llama a la convivencia. “Puedo elegir a Bildu, a Podemos o a Vox. Y eso hay que respetarlo. Poner cordones sanitarios o excluir es convertir la democracia en una dictadura encubierta. Hay que volver al espíritu de la transición”, dice.

