Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Ayuso le va a dar un baño a Pablo Iglesias"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy la traen las palabras de la candidata deMás Madrid, Mónica García, que comentó que lleva “10 años haciendo política en Madrid, en la marea blanca conseguí frenar la privatización de la sanidad y hacer caer a Lasquetty”, unas palabras que tienen más fondo del que aparentan, como comenta Naranjo.

El primero de los bloques de hoy trata sobre las vacunas y la suspensión de la campaña de AstraZeneca en varios países de Europa. María de Alicante opina que “es algo clamoroso, no se entiende. No hay forma de por donde cogerlo, a no ser que sea un tema político con el Reino Unido. Reino Unido lleva ya más de 20 millones de personas vacunadas, están ya abriendo sus intereses. Están pensando a partir del día 18 se pueda viajar fuera”.

Astrid de Madrid lamenta que “hoy es un día tristísimo otra vez para los españoles. Vuelven a machacarnos los derechos fundamentales basándose en un Estado de Alarma inconstitucional de saque. Es alucinante y todos aplaudiendo con las orejas. Han metido el miedo en el tuétano al personal”.

Por su parte, Vicente de Valencia se cuestiona si la problemática con la vacuna “¿ha pasado con la Pfizer? Pues entonces, yo me preguntaría a ver si tiene alguna relación los trompos, porque si con la otra no ha salido ningún caso algo tendrá que ver con la vacuna esta, digo yo”.

El segundo bloque continúa siendo el tira y afloja entre Iglesias y Sánchez y todo lo que está ocurriendo en torno a sus figuras estos días. Así, Goyo de Alcorcón comenta que “sabiendo lo protagonista que es Iglesias, que le gusta ser el torero en la plaza, el cura en la iglesia y el novio en la boda, ¿alguien se cree que este se va a conformar con la política en Madrid? Este irá a la campaña, pero vamos”.

Por otro lado, Mar de Toledo opina que “la salida de Iglesias estaba pactada con Sánchez, porque ahora que tiene el foco puesto en Madrid puede hacer y deshacer lo que quiera con la justicia, con los separatistas y todas las cosas. Y nadie le va a mirar porque están mirando todos hacia otro sitio”.

Teresa de Oviedo cuenta que “aquí lo que está claro es que Sánchez quizás ha descubierto sus cartas antes de tiempo, con el asalto a los gobiernos autonómicos del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos”. Mientras, Mariano de Madrid intuye que “Pablo Iglesias se huele que Moncloa está preparando algo para unas elecciones, no sé si para final de verano”.

La preguntita de hoy la lanza Mariano desde Castilla-La Mancha y dice así: “Oye Herrera, si tú estuvieras en Madrid… ¿a quién votarías? Vamos, mójate. Anda, mójate”.

El tercer bloque temático tiene que ver con cómo está quedando cada partido y candidato de cara a las elecciones madrileñas, las cábalas sobre lo que pueda pasar y opiniones varias sobre el asunto. Juan desde Andalucía destaca que “en la Europa liberal mujeres como Thatcher o Merkel han traído igualdad y prosperidad. Y aquí en España, otra mujer le va a dar tal baño que se va a tener que autoflagelar hasta sangrar. Al tiempo”.

Francisco de Madrid opina que “Gabilondo, estás como abuelo en Residencia. Nadie habla de ti, nadie te visita. En fin, menudo trío te has buscado para pelear. Dedícate a los nietos que será lo mejor para ti y tu futuro”.

Pepe de Sevilla se muestra satisfecho con que “por fin le dan al del moño su propia medicina. Y los suyos, además. Esto es como un gol en Champions en el último minuto, vamos”.

Por otro lado, Reyes de Salamanca reflexiona con que “Pablo Iglesias siempre hace lo mismo. Cuando fue eurodiputado, ¿cuánto duró? Poquito, estaba cansado”.

Para terminar, un audio con un toque de humor. David de Estepona nos cuenta que “voy a dimitir en mi empresa y me voy a presentar a las elecciones de Madrid. ¿Vale? Voy a presentarme por el partido fascio-comunista, soy facha y comunista a la vez. Es un híbrido, como ahora se lleva tanto el tema de los híbridos; el poliamor, la poli-comida, poli de todo… Pues yo soy poli-político. ¿Vale? Soy facha y comunista. Es una cosa rara”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.