Herrera desvela cuáles son las mujeres que más le han impresionado

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy viene marcada por el plan de vacunación, dispar y, en ocasiones, falto de sentido. Jóvenes vacunados por su profesión, pero que reconocen que preferirían que vacunaran antes a sus mayores que a ellos mismos.

En cuanto a los bloques temáticos, el primero de ellos tiene que ver con el acto de destrucción de las armas de ETA que ocurrió ayer. Sobre esto, Marco de Madrid nos cuenta que “el acto de ayer es completamente lamentable, porque ETA no está derrotada. ETA está viva y vigente, porque está en las instituciones y está cogobernando con el Partido Socialista. De acuerdo que no mata, pero eso no impide que un día se les crucen los cables y vuelvan a hacerlo”.

Mariano de Almería critica que “es tan retorcido que va y lo hace en un acuartelamiento de los cuales sus miembros se formaron y murieron por España, quitando las insignias que cuelgan habitualmente de las fachadas y paredes de los mismos”.

Por su parte, Miguel de Logroño destaca que “lo que se apreciaban eran modelos antiguos, escopetas paralelas, escopetas superpuestas e incluso había algunas de aire comprimido. Cuando la realidad es que ETA lo que utilizaba eran pistolas de 9 Parabellum especialmente y algunos subfusiles para entrenamiento”.

El segundo de los temas de hoy es el del 8M, a falta de unos días para su celebración o no, y con toda la polémica que está rodeando a este día. Miguel Ángel de Valencia comenta que “en Valencia llevamos sin poder salir de la Comunidad Autónoma desde octubre, pero la delegada del Gobierno ya ha dicho que por ahora las manifestaciones del 8M están autorizadas porque dice que no se ha presentado ningún informe ni sanitario, ni policial, que lo desaconseje”.

Javi desde Castilla y León cree que “ahora empezaremos a oír a todas las personas que les prohíben manifestarse por el 8M, pero seguro que muchas de esas personas son las primeras que se han negado a ir a trabajar durante la pandemia o porque no se tomaban las medidas necesarias en su puesto de trabajo. Para ir a trabajar no se puede, pero para manifestarse sí”.

María de León reflexiona que “sobre esta ministra que acusa al resto de criminalizar, tendríamos que pensar un poco qué hombres se ha encontrado en su vida; padres, abuelos, hermanos, cuñados… ¿qué hombres ha tenido alrededor de su vida para tener esa saña?”.

Del mismo modo, Marta de Madrid reivindica que “las únicas mujeres que están preocupadas por el 8M son aquellas mujeres como la ministra que necesitan un día al año para justificar el sueldo de los otros 364. El resto somos mujeres que nos levantamos todos los días, que reivindicamos desde nuestro puesto de trabajo lo que somos, mujeres trabajadoras. Como mi madre, que falleció ayer, y fue una mujer valiente y fuerte cuando las mujeres no podían serlo”.

Hoy la preguntita, como cada viernes, la lanza Alberto Herrera. En esta ocasión por partida doble. Por un lado, Alberto le pregunta a su padre “¿Qué manifestación te ha marcado a ti?”. Además, aprovechando el día de la mujer, Alberto le pregunta a su padre: “¿Cuál es la mujer que más te ha impresionado profesionalmente y cuál la que te ha defraudado?”.

