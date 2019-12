"Hay que recordarle a Sánchez a este paso que el discurso de Navidad lo da el Rey y no él"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con el tema del día: la entrevista del líder a Alberto Encinas, el padre que se ha reunido con su hija tras ocho años secuestrada por su madre.

Berta de Madrid se siente muy identificada con este caso “mi hijo lleva seis años sin ver a sus hijos, porque según la madre no le quieren ver. El juez ha dicho que sí y ya está, no hay más historia, él ve a sus hijos por la calle y salen corriendo.”

María de Málaga se solidariza con este padre, pero recuerda que a las mujeres también les pasa “me alegro mucho porque este padre haya recuperado a su hija, pero también me habría alegrado que a mi hija me la hubieran devuelto cuando me la tenían que devolver. Solo pasé cuatro días sin ella pero tuve que cruzarme media España para recuperarla.”

Emiliano Medina, amigo y conocido de Alberto Encinas también quiere dar visibilidad a su caso “como muchos padres ahí estamos en la lucha por recuperar a nuestros hijos. Alberto lo ha conseguido a los ocho años y yo llevo casi 10 sin tener contacto con mi hijo Hugo, secuestrado por su madre en Perú.”

Cambiando de tema, Juan de Vitoria quiere mandarle un recordatorio a Pedro Sánchez “habrá que ir diciéndole que estamos casi en Navidades que el mensaje lo va a dar el Rey, que lo veo venir.”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al Líder, que nos la ha mandado Eva desde México “Carlos, ¿Qué pasaría si el Rey se negara a designar a Sánchez hasta que ERC no se pasará por la Zarzuela?”

