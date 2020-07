Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día

Joan desde Cataluña “lo que está pasando hoy en día con los catalanes ya pasó. Parece mentira que estemos repitiendo la historia”

Antonio también desde Cataluña “los españoles somos iguales ante la ley...esto es una democracia de plastilina. A votar y a callar”

Nuestros oyentes siguen muy preocupados por el tema de los rebrotes, como Jorge desde Guadalajara “en su momento no hicieron nada y mira la que nos han liado en tres meses y ahora que tenemos más brotes de los que esperábamos el Gobierno da la espalda. Luego dirán que están trabajando y un montón de tonterías...no están haciendo nada”

Miguel desde Segovia se muestra de acuerdo con esta actitud “este Gobierno decía que le había pillado de sorpresa, que era un tema delicado lo del coronavirus y que no sabían por donde echarle mano. Pero ahora con la normalidad que nos quieren dar tampoco tienen ni idea ¿En manos de quién estamos?”

Fernando desde Extremadura “algunos españoles pensamos que este desbarajuste es lo previo a que este otoño estemos de nuevo en Estado de Alarma y se gobierna muy bien así...a los señores de Podemos les gusta mucho y también a Pedro Sánchez”

Sandra desde Cuenca “¿Por qué el director del periódico le da la tarjeta del móvil a Pablo Iglesias y no a su dueña? Eso es muy sospechoso porque si a mí se me pierde la tarjeta lo más lógico es que me devuelvan mi tarjeta”

