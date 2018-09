La peligrosa profecía de Gay de Liébana sobre Lehman Brothers: "La historia se repetirá"

El economista Gay de Liébana ha lanzado este lunes una dura advertencia ante el posible devenir de la economía en los próximos meses. Cuando Carlos Herrera le ha preguntado por el décimo aniversario de la caída de Lehman Brothers, Liébana ha respondido tajante: "La historia se repetirá".

Además, el economista ve una serie de datos "que nos tienen que preocupar". "La economía está perdiendo fuelle. Hay un retroceso del Ibex35 porque los inversores temen las subidas de impuestos. El gasto público apunta a dadivoso porque en el año 2019 se va a superar con creces. Y la pregunta es cómo se va a pagar. Bruselas y Frankfurt están expectantes porque ven que el rumbo del déficit público puede no bajar del 3% y que el coste de la deuda se va a incrementar, teniendo en cuenta además que en enero próximo el BCE retira los estímulos monetarios. Y por si fuera poco, el empleo no tira, no baja el paro, la inflación al alza, el consumo privado se frena, la bajada del turismo se frena...", ha dicho durante el tiempo del café en 'Herrera en COPE'.

El economista advierte así de los riesgos que supone un incremento del gasto en los próximos presupuestos que están negociando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de la posible llegada de una nueva crisis económica que vuelva a hacer temblar los cimientos de la recuperación.