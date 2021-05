Liébana: “El objetivo de la UE es que las relaciones económicas con EE. UU. vuelvan a sus habituales cauces"

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Ser amigo del número uno siempre es bueno. Últimamente, España o, mejor dicho, nuestro Gobierno no tiene muy asumido lo provechoso que es mantener una buena relación con el número uno, sin necesidad de hacer peloteo. Con la tasa Google, Don Carlos, la pifiamos porque la Casa Blanca nos trata con cierto desdén y ese desprecio puede agravarse en forma de aranceles a los productos “made in Spain”. EE.UU. es la primera potencia económica del mundo por PIB, seguida de la UE y de China. Para Europa tener una relación fluida y empática con EE. UU. y China es clave para nuestro comercio internacional; de hecho ambos países son nuestros principales socios comerciales. Y hay algo que algunos tenemos claro. La salida de esta crisis no será a base de que uno reme solo en su barca. Para salir del bache en el que nos encontramos es fundamental que todos rememos juntos y vayamos en el mismo barco. Eso quiere decir multilateralismo, justo en un momento en que los arrebatos proteccionistas cuestionan sus ventajas. Por eso Europa es consciente de que su estrategia en la proyección exterior y la reapertura comercial contribuyen al multilateralismo para reforzar económica y financieramente a la Unión Europea. Si con los amigos chinos a Europa le va bien en sus relaciones comerciales, con los amigos estadounidenses, tradicionales aliados, no hay que poner obstáculos.

De ahí que, para calmar tensiones generadas durante el mandato de Donald Trump, ahora Europa dé un paso al frente y suspenda durante seis meses los aumentos arancelarios por el conflicto del acero y el aluminio. El objetivo es que el próximo mes de junio, cuando los líderes de la UE se reúnan con el mandamás estadounidense, Joe Biden, las aguas en las relaciones económicas entre la Vieja Europa y los Estados Unidos vuelvan a sus habituales cauces.

