La mirada económica de Gay de Liébana: “Va por ellas, va por ellos”

No es lo mismo caerse y quedarse grogui, que caerse y levantarse. Este aserto hay que llevarlo al terreno económico. En esta pesadilla, Don Carlos, hay que poner todo el empeño en sostener, aunque sea a baja intensidad por las vicisitudes, el pulso económico y que los corazones empresariales sigan latiendo al menos tímidamente. Hablo cada día con empresarios extenuados, con autónomos abatidos, con profesionales angustiados, que llevan más de dos semanas sin ingresar nada, sin hacer caja, sin cobrar y, en cambio, teniendo que hacer frente a pagos comprometidos, soportando gastos, emulando a auténticos funambulistas financieros simplemente para sobrevivir. Es la hora de estar junto a todos estos héroes que, contra y viento y marea, defienden estoicamente sus posiciones empresariales y de poner en valor a todas las empresas y la gente que en este trance trabaja para que todos nosotros resistamos. Por eso, Don Carlos, nuestro Gobierno tiene que reflexionar y entender que todos esos jabatos empresariales, autónomos y profesionales, son protagonistas de una película bélica. Hay que apoyar al tejido empresarial, dándole todo tipo de facilidades para que nuestros autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas, sigan latiendo, sobrevivan, se sientan con fuerzas para navegar por estas aguas procelosas. No apretemos las clavijas a nuestros autónomos y empresas, no les neguemos salvavidas como posponer sus obligaciones fiscales, los pagos a Hacienda y Seguridad Social. Las empresas que fenezcan en esta travesía serán destrucción económica. En cambio, las que aguanten son nuestro salvoconducto para la reconstrucción económica, para el día después, para encarar el nuevo paradigma. No es lo mismo caerse y quedarse grogui, que caerse y levantarse, Don Carlos. ¡Va por ellas, va por ellos!

