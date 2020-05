La mirada económica de Gay de Liébana: “Estampas helenas”

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Confinados, Don Carlos, y sin parar de virtualear y teletrabajar, que lo del teletrabajo ha llegado para quedarse y tendremos que rediseñar nuestras casas para disponer de la sala del teletrabajo porque si no hasta en el WC le estás dando al Cash Flow y a la videoconferencia, con el ordenador confundido entre el papel higiénico y luchando contra el estreñimiento… Aunque con tanto confinamiento, encontramos tiempo para ojear postales de la cuna de nuestra civilización, la de pensadores y filósofos, sobre la que construimos nuestros pilares culturales: Grecia, Don Carlos, ese Mediterráneo genuino que inspira a quienes moramos en sus orillas. Grecia, aturdida durante tiempo con el Grexit, se abocó al duro rescate con su deuda pública moviéndose entre el 109% y el 126%, nivel de deuda en el España estará entre 2020 y 2021.

Con el rescate, su economía cayó. Los ajustes no fueron al Estado, de forma etérea, ni a los políticos, sino sobre su población. En los años de crisis, las familias griegas han perdido el 40% de sus ingresos, los sueldos se han desplomado, las pensiones se han recortado hasta en un 40%, y abuelos con pensiones de menos de 700 euros no quieren morir para poder alimentar a sus hijos y nietos… En Grecia no se habla de mileuristas, sino de 500 euristas. El 36% de la población está en riesgo de pobreza. Y sus jóvenes, sin trabajo, viendo la falta de oportunidades emigran. Grecia sufre descapitalización intelectual y fuga de talento. 250.000 licenciados, desde que empezó el rescate, han huido. Grecia recibió unos 330.000 millones de euros de rescate. ¿Cuánto necesitará España? Su deuda pública es del 176,6%; la nuestra, en 2021, rozará el 120%... Postales helenas, Don Carlos, para inspirarnos…

