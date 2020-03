La mirada económica de Gay de Liébana: “Corea del Sur como paradigma”

Las previsiones están para incumplirse, Don Carlos, y las estadísticas para romperse. Tanto barruntar acerca del crecimiento de nuestra economía y toda especulación se va a pique por la dimensión de la pandemia. Ahora, los esfuerzos se concentran en saber luchar contra el virus y, así, romper su demoledora tendencia. Un país se erige en paradigma del combate contra el coronavirus y sus resultados son alentadores.

¿Qué tiene Corea del Sur que no tengamos nosotros? Cuando allá por los años 50 estalló la guerra de Corea, el sur tenía casi el 90% de su población analfabeta o casi analfabeta. Hoy, el mayor porcentaje de la población en Corea del Sur es universitaria. El esfuerzo que hace Corea del Sur en I+D es, seguramente, el más alto del mundo al destinar el 4,22% de su PIB a tal menester, lo que supone 52.493 millones de euros. Pero la historia, Don Carlos, no concluye acá. Corea del Sur cerró el último año, como es habitual, con superávit en sus cuentas públicas por 31.465 millones de euros y su deuda pública, en porcentaje sobre el PIB, es del 37,68%. Un detalle adicional, Don Carlos: Corea del Sur tiene un gasto público de solo el 19,64% sobre PIB. Por qué Corea del Sur ha desplegado todo su potencial para plantar cara al coronavirus se explica con esos datos. Cerrar las cuentas con superávit, una deuda pública baja, un gasto público mínimo y una población muy bien formada, indudablemente constituye salvoconducto para plantar cara a situaciones críticas como la actual. Es decir, Don Carlos, que Corea del Sur exhibe todo el músculo económico y financiero del que carecemos en España, con un gasto público del 42% sobre el PIB, un déficit de 30.000 millones, una deuda pública del casi el 100% y una población que adolece de falta de formación…