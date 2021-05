El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

No vamos bien, Don Carlos. La cosa no chuta. Las apariencias engañan porque al rascar nos damos cuenta de que se va agravando el empeoramiento de nuestra situación económica.

España acabó 2020 como cuarta potencia económica de la Unión Europea. Por delante, Alemania, con un PIB de 3,3 billones de euros; Francia, con 2,2 billones e Italia, con 1,6 billones. Y nosotros con 1,1 billón. Por detrás nuestro, Países Bajos, Polonia, Suecia, Bélgica, Austria, Irlanda y los otros socios europeos. En principio, viendo el PIB uno puede pensar que España no va tan mal. Sigamos rascando, Don Carlos, y entremos en el PIB o renta per cápita. Aquí es donde se evidencia la decadencia del falso boato de la España progresista. Nuestro PIB per cápita en 2020 es de 23.690 euros, por detrás de Malta, y un poquito por encima de Chipre. Somos en el ranking del PIB per cápita el país número 14 de los 27 que componen la Unión Europea. Eso quiere decir que estamos al frente del pelotón que conforma la segunda división europea, a distancia sideral de Luxemburgo, cuya renta per cápita es de 101.640 euros, y de Irlanda, con 73.590 euros. Y lejos, muy lejos, de Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Austria, Alemania, Bélgica y Francia…

Si esto ya de por sí es malo, Don Carlos, un apunte adicional empeora las cosas. Nuestro PIB per cápita de 2020, los susodichos 23.690 euros, nos devuelve a 2007 cuando fue de 23.780 euros, incluso peor porque nos quedamos por debajo. De remate, otro detalle, Don Carlos. La deuda pública per cápita de cada español se sitúa en 2020 en 28.428 euros. En 2007 era de 8.423 euros. O sea, que de entonces a hoy se ha multiplicado 3,37 veces. No obstante, Don Carlos, ¡ánimos elevados!

TE INTERESA

Gay de Liébana, sobre la subida de impuestos: "Vamos a contracorriente"