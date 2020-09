Gay de Liébana: "¿Están haciendo algo nuestras autoridades por salvar al tejido empresarial?"

Lo que empezó siendo una crisis de liquidez, a causa del confinamiento, ha derivado en una crisis de endeudamiento, por culpa de tanta deuda acumulada y de las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, trampa mortal, deviniendo hoy en una crisis de solvencia que se llevará por delante a muchas empresas españolas.

300.000 autónomos cerrarán sus negocios hasta final de año

Lo confirma esa amarga noticia de que 500.000 autónomos tendrán que recortar la plantilla y más de la mitad no tendrán dinero para indemnizar, a lo que se suma una premonición dantesca: 300.000 autónomos cerrarán sus negocios hasta final de año. Vuelvo a la pregunta recurrente, Don Carlos: ¿están haciendo algo nuestras autoridades por salvar al tejido empresarial o simplemente lo dejan agonizar para que numerosas empresas fallezcan y así gran parte de la población – autónomos y empresarios quebrados, ciudadanos sin trabajo -, pensionistas y buena parte del respetable, viva subsidiada por el Estado? De ser así, el Estado se convierte en el gran factótum de los españoles, abocándonos a un sistema económico representativo del más puro socialismo o economía planificada, en un marco eminentemente republicano, donde la propiedad colectiva recae en el Estado que es el que regula los mercados y fija los precios eliminando la propiedad privada y arrasando con el sistema capitalista.

Ligan estas reflexiones, con la impactante noticia de que España no ha solicitado ayudas a la Unión Europea para un sector que se desangra, el turismo. Un interrogante final: ¿dónde está hoy España, en la Unión Europea, lindando con la República Bolivariana de Venezuela o inspirándose en la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, que no del Sur? Acaso ese sea, de no remediarse, nuestro futuro.