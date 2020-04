Gay de Liébana avisa: un posible rescate a España tiene un precio

Jueves Santo, jueves de dolor y de rabia contenida al constatar la inacción de Europa para reaccionar con prontitud ante una crisis económica que dejará por doquier, y más aún en España, numerosas víctimas en forma de desaparición de empresas, sobre todo pequeñas, autónomos y millones de puestos de trabajo.

Querría pensar que la vicepresidenta económica del Gobierno tiene razón cuando dice que España no necesita utilizar “ningún mecanismo de acceso a liquidez”, dado que hasta hoy el Tesoro se ha financiado bien en cuanto a vencimientos, demanda y tipos de interés. Sin embargo, conociendo la situación de la economía española y su mayor sensibilidad al impacto del Covid-19 a tenor de nuestro modelo productivo en comparación con otros países, sabiendo de qué pie calzan y lo vulnerable de nuestras deficitarias y erráticas cuentas públicas, oteando el horizonte de los próximos meses, siento discrepar por completo de la ministra Calviño.

España va a necesitar ayuda de Europa y no precisamente un pico millonario, sino miles de millones de euros, porque no está en disposición de encajar el duro varapalo de la crisis económica del Covid-19. No sé hoy por donde saldrá el sol en Bruselas y si en la reunión del Eurogrupo se alcanzará algún punto de acuerdo entre un Norte exigente en condicionalidad y un Sur que quiere el dinero sin condiciones.

Seguimos sin respuesta de Europa ante el desgarro económico que se gesta. Esa pérdida de tiempo supondrá un golpe mortal de necesidad para sendas economías: Italia y España. Sospecho que no tardaremos en ver por acá a unos hombres de rictus serio, trajes oscuros, portando carteras con documentos, provistos de lupas de aumento para descifrar nuestras cuentas públicas y escudriñar la quintaesencia de nuestra economía. Sí, ¡los hombres de negro!