La recomendación de Gay del Liébana al Gobierno: “¿Por qué no copiamos lo que hacen los alemanes?"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día

No por esperado menos doloroso el mazazo del PIB en 2020, desplomándose el -11%, sumando 1.119.976 millones €, Don Carlos. Y, mientras, en Alemania su PIB cayó en 2020 el -5%. No sé si ahora que la ventana de invierno está abierta y los clubes de fútbol apuran sus limitados cartuchos para fichar a jugadores que eleven el nivel del equipo para aspirar a más, seríamos capaces de negociar el fichaje de Doña Angela Merkela la que incluso se le podría proponer esa vía rápida, como la del pianista, para nacionalizarla española en un santiamén y que coja las riendas de este país. Si el cielo no nos pone a una Angela Merkel en nuestra andadura, se avecina una imparable carrera de obstáculos, al estilo de los mejores filmes de Indiana Jones que cuando justo resuelve una aventura ya anda metido en otros lances. E insisto, ¿por qué no copiamos aquí lo que hacen los alemanes para salir adelante, con independencia de que su estructura económica sea diferente a la nuestra? ¿Por qué no replicamos en España el buen quehacer de esos países que contra viento y marea surcan con rumbo firme los agitados mares?

El PIB de 1.119.976 millones € en 2020 nos retrotrae a 2016, cuando fue de 1.113.840 millones. Ergo, retrocedemos 5 años. Con una diferencia sustancial: de 2016 a 2019 disfrutamos de tiempos de bonanza económica y expansivos, aun cuando la tasa de paro al acabar 2016 era del 18,6%. Hoy, el paro real, sin polvos mágicos, sobrepasa el 20%. Excepto el sector primario, que ha crecido el 4,7%, los demás sectores sufren: servicios se contrae el -11,2%, construcción el -15,9% e industria el 9,4%. Y por más que desde las esferas gubernamentales nos reiteren la ficción de que los datos son positivos, en el último trimestre de 2020 el PIB apenas remontó un fofo 0,4%. ¿Callejón con o sin salida, Don Carlos? El asunto económico está empinado…