La mirada económica de Gay de Liébana: “Vendiendo la piel del oso…”

Algunos se frotan las manos, Don Carlos, pensando en la lluvia de dinero que caerá desde Europa, concretamente desde Bruselas, que enchufará la manguera de 750.000 millones de euros de los cuales 140.000 millones caerían en España y otros 173.000 en Italia, copando entre ambas el 42% del generoso chorro de euros. Concretamente, 77.000 millones de euros regarían España como ayudas directas y 63.000 como créditos. ¡Y se festeja esa abundancia millonaria cual si nos hubiera tocado el Eurobote! Piano piano si va lontano, como dicen los italianos.

Una cosa es que la idea se haya parido; otra, de dónde saca el dinero la Comisión Europea; luego, cuáles serán las aportaciones que cada país necesariamente tendrá que ir haciendo a la caja europea para nutrirla de fondos; después, toda la ceremonial tramitación del fondo de recuperación post coronavirus; más tarde, qué cantidad finalmente se concreta en ayudas – dícese que 500.000 millones – y qué cantidad se instrumentará en forma de préstamos – dícese que 250.000 millones -. Y sigo, Don Carlos, porque tal propuesta de la Comisión de los 750.000 millones de euros requiere de una compleja tramitación al tener que pasar por el Consejo, por el Parlamento, obtener el visto bueno de cada uno de los 27 Estados miembros y ratificarse el plácet por el parlamento de cada Estado… O sea, que, entre pitos y flautas, vamos a ver si esa lluvia de dineraria llega este siglo o el próximo, ¡qué no sea demasiado tarde para España! Sin embargo, no nos creamos que los 77.000 millones de euros que lleguen a España como ayudas lo sean a título lucrativo, es decir, sin tener que hacer nada a cambio, porque lógicamente Europa impondrá una serie de condiciones, al igual que para los 63.000 millones de créditos digamos que blandos. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo… Pisemos el suelo, Don Carlos…

