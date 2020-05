La mirada económica de Gay de Liébana: “Nuestros JANS”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Me temo, Don Carlos, que entre nuestros jóvenes empieza a cundir el síndrome JANS… ¿Y qué es el síndrome JANS, Don Carlos? Nuestros Millenials y nuestra Generación Z, los nacidos entre los rumbosos años 80 y 90 del siglo que nos dejó, están sufriendo demasiado y, pese a su juventud, cada vez tienen más complejo de JANS, es decir, de Jubilado Anticipadamente No Solicitado. Lo confirma que la mitad de la destrucción de empleo se concentra en los menores de 35 años y que los más afectados por las pérdidas de empleo son nuestros veinteañeros y treintañeros, a causa de la precariedad laboral y que la mayoría de sus contratos son de muy corta duración. Uno de cada cuatro de los chavales veinteañeros se quedó sin empleo entre el 12 de marzo y el 30 de abril. Están angustiosamente preocupados ellos y ellas, sus padres y abuelos.

La caída de nuestra economía rasga el mercado laboral y son conscientes de la gravedad de la crisis. Saben que las perspectivas de recuperación de la economía española son muy débiles, excesivamente pausadas en el tiempo y a largo plazo, y sus mejores años se están esfumando. Nuestros jóvenes, ese divino tesoro, se sienten vilipendiados. Quienes estén más formados si no encuentran una oportunidad acá, están dispuestos a coger los bártulos y largarse de España. No creen en esta España ni en el páramo en que la clase política está convirtiendo a nuestro país. Miran, cómo no, a Estados Unidos, empiezan a dudar de que Europa sea tierra de oportunidades, y fijan la vista en las potencias asiáticas. Tal vez, allí, en tierras de Oriente puedan desarrollar su rol profesional. España se descapitaliza intelectualmente y nuestro capital humano, eje vertebral en cualquier economía, se raja. Una España con pocos jóvenes formados y más empobrecida. Nuestros jóvenes, Don Carlos, no se merecen ese maltrato ni esa estafa social.

LEER MÁS

La mirada económica de Gay de Liébana: “Reinventándose”