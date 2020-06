La mirada económica de Gay de Liébana: “Fuegos artificiales”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Me inspiro en la verbena de San Juan, noche de euforia y pasiones desatadas dado que el respetable tenía ansias de festejar el fin del confinamiento. Me refiero, Don Carlos, a los efectos visuales, sonoros y fumígenos – o sea, que producen humo – de la rimbombante movilización de los 200.000 millones de euros anunciados por el Gobierno como impacto de las medidas para combatir la Covid-19. Que nuestros gobernantes dejan en la estacada a la economía española, no es afirmación gratuita, sino certeza. Tanta ampulosa ayuda para apoyar nuestra economía suma el 2% del PIB de 2019, concretamente 25.559 millones de euros. Los avales del ICO de gasto público no tienen nada y los aplazamientos y moratorias de impuestos y cotizaciones sociales no suponen menoscabo de los ingresos públicos por cuanto se devengan por el Estado.

El monto total que Italia pone en marcha para combatir la crisis económica del coronavirus supera el 13% del PIB, Alemania más del 7% de su PIB, Francia más del 8% y Portugal más del 11%. Paso de porcentajes a cifras, Don Carlos: Italia gasta 235.000 millones, Francia 200.000 millones, Alemania 250.000 millones, Portugal 23.000 millones de euros y España los susodichos 25.559 millones, una birria que revela que no se está en absoluto por la labor al margen de tanta palabrería vacua, o bien que no hay un duro en las arcas públicas o acaso que la ocasión la pintan calva para exterminar buena parte de la economía productiva convirtiéndola en pública o subsidiada. En definitiva, Don Carlos, que toda aquella coña de la movilización de 200.000 millones de euros, a modo de fuegos artificiales de la verbena de San Juan, se queda en simple chuchería

