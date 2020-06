La mirada económica de Gay de Liébana: “¿Cómo saldremos de esta?”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Con algo de retraso sobre la hora prevista, que es San Juan, Don Carlos, me incorporo felicitando a todos los Juanes. Anoche, al calor de la verbena, cada cual formulaba sus cábalas sobre cómo será la nueva era Covid-19. Y cada uno otea el mundo resultante de una u otra manera... Desde luego, lo que no cabe es pontificar porque nos movemos en el terreno de las suposiciones. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? La Covid llegó a nuestras vidas cuando todavía no nos habíamos rehecho de las secuelas de la mayor crisis financiera que nos ha tocado vivir, después de la de 1929. Y entre esas secuelas está la reivindicación del proteccionismo, el movimiento en pro de la desglobalización, las reacciones más o menos extremas del Brexit, la elección de Trump y la fiebre de los nacionalismos, trufado con las disputas entre comerciales, tecnológicas y por las redes 5G entre Estados Unidos y China. La Covid nos sumerge en una sima depresiva en lo económico. A unos países, más, quizá porque las cosas no se han hecho bien, y a otros países menos, porque sí se habían aplicado y su reacción ha sido más efectiva. ¿Seremos capaces entre todos de aunar fuerzas para recuperar el tono económico que ya se ha perdido y el que perdamos este año?

El paisaje económico quedará desolado, con numerosas víctimas empresariales y millones de empleos perdidos, con multiplicación de bolsas de pobreza en el mundo y millones de personas cayendo en situaciones extremas. Y lo que está claro, Don Carlos, es que de la Covid, saliendo o sin salir aún durante un tiempo, quedaremos tocados tanto los países, con más deuda y déficit, y empresas y familias con sus finanzas desencajadas, pese a que los balances de los bancos centrales apechuguen con montones de esas deudas. ¿Cómo será el nuevo mundo? Pregunta para elucubrar, Don Carlos…

LEER MÁS

La mirada económica de Gay de Liébana: “Laberinto europeo”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Problema de imagen”