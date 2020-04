La mirada económica de Gay de Liébana: “¿Resistirá nuestra deuda?"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Hay melodías atemporales que no solo perduran con el paso del tiempo, sino que se encaraman a la cresta de la ola, como el “Resisitiré” de Manolo y Ramón, el flamante Dúo Dinámico, nacido en 1958 y que sigue tan campante y arrasando 62 años después - ¡eso sí es longevidad artística, Don Carlos! – convirtiendo “RRResistiré” en nuestro himno de guerra en la batalla que libramos contra el coronavirus. Atemporales, asimismo, Don Carlos, son aquellos presupuestos del Estado de Montoro destinados a perpetuarse sine die y por los siglos de los siglos, por más que sufran las embestidas de los viernes sociales devenidos hoy en martes sociales… ¿Hasta qué punto aguantarán los incombustibles presupuestos prorrogados in eternum el pródigo golpe de la renta básica mínima permanente a razón de un millón de hogares que por 500 euros mensuales totaliza al año 6.000 millones de euros de más gasto público? Aunque aquellos presupuestos de Montoro, predecesor de Montero y Montero, permanezcan con porte y vigencia erguidos frente a todo, evocando la letra del Dúo Dinámico: “Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”, lo cierto es que no hay resquicio para que tal montante de renta básica se cuele por sus cauces.

Así que la tal renta básica, con un impacto del 0,5% sobre nuestro PIB y que automáticamente implica acrecentar nuestro déficit en ese pico, de momento tendrá que encauzarse por los senderos de la deuda pública. Deuda que en 2020 cerrará, según el FMI, con el 113,4% sobre el PIB, esto es, 1.300.000 millones de euros, y en 2021 con el 115,1% del PIB, o sea, 1.375.000 millones. El problema no estriba en pedir dinero, sino en quién nos prestará tanto monto, Don Carlos, y máxime si seguimos taladrando el déficit público con otros 200.000 millones entre 2020 y 2021…