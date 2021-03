Gay de Liébana: “Si no se recupera la mitad de turismo, los daños para el sector podrían ser irreparables”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

De acuerdo con el Observatorio Financiero del CGE, las previsiones para este primer trimestre de 2021, que ya avanza por su tramo final, son inciertas. La Semana Santa, que siempre es una bocanada de aire fresco económico, se va al garete, y sinceramente empezamos a dudar sobre el verano. Tampoco este año el chorro alegre de la Feria de Abril nos refrescará, Don Carlos. Las expectativas para el verano sobre el turismo no son halagüeñas. Así que, con el turismo de invierno desaparecido, el turismo primaveral se desvanece y la euforia del turismo de verano tiene serios interrogantes. Si no se recupera la mitad de turismo, los daños para el sector no solo se mantendrán, sino que podrían ser irreparables. En 2020, 65 millones de visitantes no vinieron a España. La vacuna es la panacea, pero de momento ni en Europa ni en España lo está siendo y seguimos con fuertes restricciones a la movilidad.

El consumo también vive horas bajas: menos gasto en tarjetas de crédito, consumo de cemento, ventas de automóviles. También las exportaciones se resienten y si en 2019 suponía el 12,5% del PIB en 2020 se han quedado en el 5,5%. Nuestro comercio exterior depende en gran manera de lo que suceda en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, nuestros principales mercados exteriores y por cierto emisores de turistas hacia acá…

Si marzo se antojaba como un mes vital para reactivar la actividad económica, ahora los presagios ya no son tan favorables. A partir de abril todo dependerá del grado de vacunación, de cómo se controle el virus y de si se relajan o no las restricciones. Y está por ver qué diantre pasa con los manidos fondos europeos para impulsar nuestra economía, Don Carlos