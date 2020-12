Gay de Liébana: "¿Puede permitirse España la semana de cuatro días laborales?"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Se ha reabierto un interesante debate sobre la semana de cuatro días o jornadas laborales. Uno de los argumentos a favor es que así se crearía empleo. Otro, que permitiría disponer de más tiempo personal. E igualmente, que una jornada más reducida viene a ser como un salario emocional. En Nueva Zelanda están por la labor y de hecho una multinacional como Unilever ha empezado este mes por nuestras antípodas con ese experimento que, dependiendo de los resultados, podría extender hacia otros países. Y, con los trabajadores manteniendo sus salarios. Finlandia está por la labor, aunque recortando la jornada laboral de ocho a seis horas y manteniendo niveles salariales. No obstante, la idea no acaba de cuajar. Éste no es el momento, dicen los propios finlandeses, cuando la economía pisa un fino alambre, las finanzas públicas se resienten – y eso que en la tierra de Santa Claus están saneadas – y el quid del asunto es la productividad. En Alemania, los sindicatos proponen jornadas laborales de cuatro días a la semana, pero, ojo, se espeta que eso comportará recortes salariales. Y el mismísimo Keynes predijo que en 2030 las semanas serían de 15 horas laborales.

El debate, pues, está servido. Y la pregunta es si España puede permitirse dar el paso. Nuestro modelo productivo, muy centrado en los servicios que acaparan el 68% del PIB y el 76% del empleo, pero, en general, con bajo valor añadido y un componente muy sociable, actualmente no permite pensar en esa posibilidad de cuatro días de trabajo. Además, para que eso sea factible es preciso que la economía presente unos elevados niveles de productividad. Y eso se consigue con un sólido capital humano y un recio capital tecnológico, retos que hoy están lejos de ser realidad en España.