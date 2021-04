Gay de Liébana: “La destrucción de empleo en Europa podría alcanzar a 15 millones de personas"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Pues nada, que el FMI se pronuncia en el sentido de que menos política monetaria y más política fiscal. Europa no tira. Que los rebrotes pandémicos castigan, es evidente, pero, también, el bochornoso espectáculo de las vacunas que no sé si es del mismo calibre del “sofágate” pero que sí da lugar al “vacunagate”. Y, claro, en la Zona Euro, Don Carlos, el BCE, con la mejor voluntad, va dopando financieramente la economía, con 1,850 billones de euros metidos para comprar deuda pública y privada. Todo tiene un límite. Y como esta generosidad del BCE que está artificializando la economía de la Zona Euro no se detenga, al final nos convertiremos en auténticos zombis. Porque, a fin de cuentas, como afirma el FMI, “períodos prolongados de política monetaria flexible también pueden alimentar los riesgos para la estabilidad financiera”. Entra en juego la política fiscal, con gasto público generoso. Hay que apoyar la recuperación de la producción y el empleo. Si la recuperación es rápida, menos heridas habrá. Si no, el coste en personas y empresas, pérdida de capital humano y menos inversiones en I+D, será excesivo. Por tanto: hay que alargar los ERTE; hay que dar todo tipo de ayudas directas a las empresas para que tengan fondos y su solvencia resista, en vez de dar liquidez en forma de deuda – o sea, menos préstamos ICO y sí dar dinero a nuestra empresas -.

La destrucción de empleo en Europa podría alcanzar a 15 millones de personas, con España a la cabeza. Y hay que dar facilidades a los bancos para que puedan soportar el impacto de créditos insolventes. Algo más: conceder todo tipo de créditos fiscales para que las empresas inviertan. Éste es el mensaje del FMI. Y ahora la pregunta: ¿cómo podrá España dar cumplimiento a esas recomendaciones si su exorbitante gasto público se ha derrochado con tanta frivolidad?

