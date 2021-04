Gay de Liébana sobre las criptomonedas: “¿Qué hay detrás?

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Las criptomonedas están de moda en unos mercados financieros tangenciales, impregnadas de virtualidad y sobre las que solo se cuentan bondades y excelsas rentabilidades logradas en tiempos aciagos como éstos. Se comprende, Don Carlos, ese fervor por las criptomonedas. Pero hay que andar con pies de plomo y no dejarse embelesar por beneficios tan jugosos que se airean, huir de mundos desconocidos y desconfiar de orígenes poco conocidos y con garantías inexistentes por parte de organismos financieros.

A Warren Buffet, el Oráculo de Omaha, todo un referente a la hora de invertir, no le gustan las criptomonedas y afirma que el bitcoin es un engaño y “veneno para ratas al cuadrado”. Buffet considera las criptomonedas como inversiones de alto riesgo y no como un valor refugio, carentes de valor y vaticina que esa historia acabará mal. ¿Qué hay detrás de las criptomonedas? ¿Qué activos las amparan? ¿Qué tangibilidad rezuma tras su virtualidad? La experiencia está repleta de euforias bursátiles, de subidas imparables y vigorosas de los precios de determinadas cosas y, después, de caídas desde lo más alto del precipicio que conducen a la más pura ruina. El bitcoin no es una moneda como el dólar, el euro, el yen, el franco suizo. No goza de respaldo ni de garantías de ninguna clase, tampoco es una reserva. Pertenece a una atmósfera muy virtual. Detrás de las criptomonedas no hay un banco central, una autoridad financiera, un regulador, una normativa, unas pautas, unas reglas de prudencia, unos límites. Todo se basa en afanes especulativos que, como siempre, pueden salir bien o pueden saldarse con tintes trágicos. No obstante, hay algo meridianamente claro. El dinero virtual está ganando posiciones. Y el BCE ya está por la labor del euro virtual, Don Carlos.