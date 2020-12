Gay de Liébana analiza las pérdidas del fútbol europeo por la pandemia

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Siendo lunes, ¡qué mejor que colaborar con el Maestro Naranjo hablando de fútbol!. La crisis ha llegado al fútbol europeo, y la temporada 2019/20 se ha visto torpedeada. Los 20 clubes integrantes de la Premier League han bajado sus ingresos totales a 4.900 millones de euros frente a los 5.851 millones de 2018/19. Los 20 clubes de nuestra Liga Santander habrán facturado 3.100 millones, unos 275 millones menos que la temporada anterior. Esa tónica bajista se constata también en la Serie A italiana que recorta su facturación a 2.100 millones de euros versus 2.495 millones de 2018/19, y la Ligue 1 que factura en total 1.700 millones, 200 millones menos que 2018/19. En cambio, la Bundesliga, con sus 18 clubes, es la que menos se resiente en cuanto a ingresos en la temporada 2019/20 con 3.300 millones de euros, solo 45 millones menos que en 2018/19.

Si la normalidad volviera, las 5 Grandes Ligas europeas podrían remontar la facturación en la temporada 2020/21. Sin embargo, se antoja peliagudo porque un buen tramo de la temporada se está perdiendo y al fútbol no le quedará más remedio que ajustarse el cinturón a corto y medio plazo. En 2019/20 los clubes europeos han recortado sus ingresos por derechos televisivos, han capeado más o menos la facturación por marketing y comercialización y han recaudado menos en la rúbrica de match-day, donde la explotación de sus estadios es el motor. Muchos clubes no han podido adecuar el desplome de sus ingresos con un reajuste paralelo de los gastos, sobre todo en costes salariales y amortizaciones de jugadores, cerrando sus cuentas de explotación con pérdidas de mayor o menor calibre. Los fichajes de enjundia y los impresionantes emolumentos futbolísticos se tienen que adecuar al sino económico que marca la pandemia. No hay más tutía.