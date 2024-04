Visita en familia Alcalá de Henares y alucina por lo que le dice una desconocida en plena calle: "¿Puedo?"

Charlamos con nuestros 'fósforos' sobre situaciones divertidas. Experiencias que comparten en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. En este caso, les preguntamos si tienen parecido físico con algún famoso.

Víctor, al comienzo de su intervención, afirma que estaba en el Museo de Cervantes en Alcalá de Henares. Se hizo una foto en el monumento y, de repente, una señora le dijo: "Carlos, ¿me puedo hacer una fotografía?". Creía que era Carlos Larrañaga (ya fallecido) y, desde entonces, Víctor vio fotografías del intérprete y "es cierto que hay un parecido bastante señalado. En el pelo, en los ojos y en la forma de la cara".

Un vecino de Logroño abre un bar, hace caso a su hija con un postre y así sufre las consecuencias El jueves, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre dulces en unas fechas tan señaladas como las que vivimos con la Semana Santa Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 29 mar 2024 - 08:58

No es la primera vez que le ocurre. De hecho, en el teatro donde hizo sus últimas representaciones vivió experiencias similares.





Otro 'fósforo', llamado Gonzalo, dice que lo que le ocurrió fue hace 20 años. Su mujer es pintora artística, estuvo trabajando para una galería de Manhattan e iban con frecuencia a un restaurante español. Una noche, estando ahí cenando, "íbamos trajeados y vemos que los comensales miraban para nosotros. Le preguntaron al camarero si era Plácido Domingo".

"La gente creía que era Madonna"

¿Y a quién se parece Isabel? Pues le decían que a Paulina Rubio. De hecho, entró con un amigo a una tienda en Ibiza. Allí se marchó de vacaciones. "Entramos en una tienda para alquilar una moto. Había mogollón de gente y, el dueño, al ver que la gente se acumulaba... me dijo que la gente creía que era Madonna. Luego en verdad pensé sí, pues igual me parezco un poco".

"A mí me han confundido con David Bustamante", dice un oyente. Es más, cuando vio OT, él mismo se dio cuenta de que realmente se parecían. "Somos más o menos de la misma edad. Mi hermana me llamó para decírmelo. A los años, me dejé el pelo largo y Bustamante al poco tiempo también. Vivía en Zaragoza, había una plaza peatonal y después de trabajar fui a la farmacia y a tomar un café".

Ya estando en la farmacia, asegura, un grupo de gente le confundió con Bustamante. Después, salió y se sentó en la terraza de al lado. "Empezó a aquello a ser un lío... me decían: ¡Bustamante, Bustamante! Un grupo de chicas jóvenes vinieron como locas y tuve que salir corriendo de ahí", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. No te pierdas la sección completa aquí.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Eduardo, desde hace muchos años, le llaman Pipi. "Me confunden con Pipi Estrada y no es para presumir. Hace unos años, yo salía de la discoteca Gabana y él entraba. Tuve una época que era clavado. El tío se quedó acojonado cuando me vio".

En los caballos del vino, en Caravaca de la Cruz (Murcia), habló con un reportero de TVE. "Me subí para arriba y le dije que era hermano de Pipi. Me entrevistaron y todo".

Joaquín es otro 'fósforo' al que confunden con el profesor de 'La casa de papel'. "Me pararon dos chicas jóvenes pidiéndome un autógrafo y me chocó muchísimo. Mi cara fue de asombro. Y a fecha de hoy, me siguen todavía confundiendo con ese señor. Yo soy cortador de jamón en un restaurante de Chiclana y me preguntan".