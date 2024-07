Vuela de Colombia a Barcelona para trabajar y así le cambia la vida 25 años después: "Me salvó"

En 'Herrera en COPE', hablamos con nuestros 'fósforos' de bailes catastróficos o memorables. ¿Cómo se mueve usted? Abordamos el tema a raíz del vídeo que se ha hecho viral de una joven llamada Lis Padilla con un baila muy particular.

Agustín es el primer oyente que baila. Aunque, bromea, "otra cosa es como bailo. Hay que quitarse la vergüenza. Yo era una persona bastante tímida y lo importante es exagerar los gestos. Yo bailaba mucho 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo. En mi boda, mi mujer me puso una peluca y a bailar Mónica Naranjo con la supervisión de 200 personas mirando. Entre ellos mis padres. Pero exagerando mucho los gestos, que es de lo que se trata".

Hizo Derecho, fue abogado durante muchos años, y le daba vergüenza hablar delante de un juez. Ahora, se dedica a la animación y organiza campamentos. Pero, precisamente, el quitarse el temor a bailar en público le ha permitido olvidarse de su vergüenza. Tienes disponible aquí la sección completa.

Audio





Otro 'fósforo' dice que le debe la vida al baile. Literalmente. Es de Colombia y vive en Cataluña desde hace 25 años. Su vocación es el baile y el gimnasio. Cuando llegó a España, vino a estudiar Nutrición Deportiva. Trabajaba en un gimnasio. De repente, cambió todo y le pedían la documentación para poder trabajar. Así que buscó una alternativa. Tenía una amiga con la que hacía un show en las Ramblas. Hacían una ronda gigante y los transeúntes le daban dinero hasta que le dieran los papeles y poder seguir trabajando en el gimnasio.





"Conocí a mucha gente que trabajaba en la calle y te da valores. Yo vengo de una familia de bien y, de repente, me vi bailando en la calle y conociendo gente. Y todavía voy al centro de Barcelona y veo a los que bailaban en esa época. Y nos saludamos. Me salvó la vida y me salvó todo. Me quedé sin nada", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estaban muy enfadados y no nos volvieron a contratar"

Adriana baila desde los 7 años. Su mamá la apuntó en una academia. Se fue a vivir a Jávea, allí montó una academia, y tenía un grupo de baile con el que salían a actuar. El maestro que tocaba la guitarra lo hacía genial. Un día, estaban en un restaurante de lujo. Ella estaba embarazada. Se puso a bailar ahí con mucho ímpetu, notaba a la niña moverse y tuvo que dejar de bailar porque se le rompió el vestido.

Y otra anécdota muy divertida, asegura, es que estaba en una fiesta particular de unos alemanes. Una casa inmensa. En el último pase, les invitaron a bailar. Eran muy serios. El suelo resbalaba mucho y Adriana se echaba refresco en la base de los pies para que se le pegara más el zapateo en los tacones. Cogió a un alemán para bailar con él y se resbalaba constantemente. "Y el público no se reía, estaban muy enfadados. Total, que no nos volvieron a contratar".

Inmediatamente después, Elvira cuenta que su gran afición es la danza. Un día, fue a una sala de fiestas. La sentaron en una mesa con su grupo de amigos. En un momento dado, salió uno de los responsables para ir despejando la sala. Al final, le dieron la enhorabuena por lo bien que había bailado y le dieron un premio. No te pierdas el resto de testimonios en el audio adjunto a esta noticia.