Un vecino de Sevilla conduce para manifestarse contra la amnistía y se queda helado: "En el primer semáforo"

Este lunes, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre personas ingeniosas que ponen nombres graciosos y divertidos a sus negocios, equipos, etc. Alberto Herrera afirma que a una empresa de construcción de Zaragoza le pusieron 'Maños a la obra'. Entre muchos testimonios, hemos descubierto la historia de Ángel. Este oyente acudió a una concentración contra la amnistía y, en el primer semáforo en el que paró, se encontró con un coche de autoescuela muy particular. No te lo pierdas en el siguiente audio.

Audio





"Ponía manque suspenda", decía en los micrófonos de 'Herrera en COPE' y haciendo referencia al nombre de la autoescuela, que aparecía grabado en el coche. Mientras, Juan Carlos ha contado que tenía un equipo de fútbol sala que les llamaban "nothingham prisa".

Elena ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que vive en Barcelona y "hace años empezó una pequeña bodega que se llamaba 'en ocasiones veo bares' y ahora resulta que es como una web y lo que ofrecen es vermut, tapas y rock and roll".





Emilio ha hablado de un restaurante que hay en Motril y que alude a una conocida hamburguesería. "Se llama McMickey", dice el 'fósforo' en 'Herrera en COPE'. Otro oyente ha recogido el curioso nombre que tiene un establecimiento en el centro de Sevilla y que vende patatas fritas. "Se llama La papa que llevas".

Otro oyente, llamado Miguel, ha afirmado que "en Sevilla estaba el Nothingham Miedo o échale agua del búcaro. Pero mi estrella es el establecimiento que llevaba Pepe El Muerto. Él sabía que todo el mundo le llamaba así, a Don José no le hizo mucha gracia que dentro de su bar se le mencionase".

"Estaban allí tomándose sus vinitos y estaban encantados"

Mario indica que era jefe de ventas de un equipo comercial de una empresa de telefonía en Gijón y "a un par de comerciales empecé a llamarles y me dijeron que estaba en la oficina. Yo no estaba ahí. Un día descubrí que no estaban allí. Me acerco a la ubicación y se llamaba 'Bar la Oficina'. Estaban allí tomándose sus vinitos y estaban encantados".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por otra parte, José Ramón ha contado en 'Herrera en COPE' que se dedica al reparto de los medicamentos y que, hace poco, acudió a un restaurante en el Puerto de Santa María llamado 'Échate pa' lla". Mientras, Francisco dice que siempre veraneaba en casa de una tía y en la juventud había un bar de copas que fue anteriormente una farmacia. "Se llamaba Barmacia de Guardia", asegura.

Pablo es valenciano y acudía a un bar que se llamaba 'Bar, ber, bir, bor, bur'. Otro nombre particular. Escucha aquí la sección al completo.

Audio





Herrera: "Ayer asistimos a la mayor movilización política de la historia reciente"

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', ha analizado en su monólogo la importancia de las manifestaciones de este domingo en multitud de ciudades de España y el arranque de una semana "histórica" en nuestro país.

"Ayer asistimos ala mayor movilización política de la historia reciente. La de ayer que logró que miles y miles de españoles se echaran a la calle seguían la convocatoria del PP, que ha sido un éxito sin precedentes. Para protestar contra la ley de amnistía y las cesiones de Sánchez al golpismo independentista catalán para seguir en el poder pese a haber perdido las elecciones", ha asegurado.

Además, añadía que "las fotografías son bastante plásticas y no hay que entrar en las absurdas guerras de cifras. Y no solo fueron protestas multitudinarias, sino que fueron exquisitamente pacíficas y cívicas. No te pierdas su reflexión al completo en el vídeo que tienes disponible aquí.