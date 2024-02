Una joven de Rota va a casa de unos amigos y se queda perpleja por lo que encuentra en el baño: "Costumbre"

Este jueves, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre algún tipo de costumbre singular que tengan y que les dé vergüenza reconocer. No te pierdas la manía de una oyente de Rota cada vez que la invitan a comer o cenar en otra casa que no es la suya.

En concreto, su costumbre es la siguiente: cuando va a casa de cualquier persona y va al cuarto de baño... lo mira todo. "Los geles, miro todas las cremas. Si son de firmas, si no. Y según vea donde compran me hago una composición del lugar sobre esas personas".

Ella asume que es una persona cotilla. Pero solamente le entra la curiosidad de saber lo que hay en el baño.

Álvaro es un oyente ha indicado que su manía es que "antes de desayunar, me tengo que tomar del bote de chocolate en polvo una cucharada a palo seco".

Asegura que lo lleva haciendo toda la vida.

José tiene otra costumbre un tanto rara. El 'fósforo' cuenta que "es incapaz de ver un plato con los bordes manchados. Soy incapaz de comer con eso. Es superior a mis fuerzas. No puedo. Me tengo que buscar las artimañas con el trozo de pan o la servilleta para limpiarlo".





Goyo Jiménez, colaborador de 'Herrera en COPE', afirma que con el papel de cocina se puede quitar esa mancha perfectamente.

Más oyentes. Diego afirma que "cada vez que veo un reportaje antiguo del Betis, poniendo cualquier escena, me pongo a llorar".

Con Rocky también se emociona mucho.

Roberto, por otro lado, asegura que cuando se acuesta, siempre tiene que cerrar la puerta de la habitación. En verano, sus padres tienen una casa en La Manga del Mar Menor. Y es incapaz de poder dormir con la puerta abierta. "A mis padres los aso", le relata a Alberto Herrera.

"Me como los bollos a escondidas, en la cama, para que mis hijos no me vean"

"Me como los bollos a escondidas, en la cama, para que mis hijos no me vean"

Una 'fósfora' ha indicado que tiene dos niños. Y por las noches, se lleva un paquete de bollos a la cama. Me lo como a escondidas para que no me vean", cuenta otra oyente provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.





Dice que lo lleva haciendo desde que "los niños comen de todo". ¿Y alguna vez la han pillado alguna vez? Responde que sí, se ha hecho la loca y lo ha escondido corriendo.

Un 'fósforo' afirma que va a contar un secreto inconfesable. No lo sabe nadie de su familia. Se come los pelos. "Para empezar soy calvo, y me salen pelos en la oreja y la nariz, las cejas. Tengo la costumbre de comerme los pelos". Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Por último, descubrimos en 'la hora de los fósforos' la manía de Eugenio. Es comercial. Se lleva el papel higiénico en el coche. Y, esté donde esté, usa siempre el suyo.

