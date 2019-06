Una fósfora desgrana las sorprendentes supersticiones de los chinos

¿Has estado en China? ¿Conoces bien el gigante asiático? ¿Has hecho negocios con los chinos? Este miércoles los oyentes de Herrera han hablado de sus experiencias en el país.

Entre todas las llamadas ha destacado la de la 'fósfora' Carmen, profesora de dicción, pronunciación y oratoria en la Universidad de Murcia de alumnos chinos. Según ha dicho, desde hace 8 años viaja a Beijin para estar con ellos.

La 'fósfora' ha hablado de las supersticiones de los chinos. Por ejemplo, para ellos el número 4 no existe. “En las matriculas no existe. Solo lo pueden tener los coches oficiales que no pueden renegar de él. El resto de los ciudadanos no lo quieren porque significa muerte y son muy supersticiosos”. En los ascensores tampoco se estila, de forma que pasan directamente de la planta tercera a la quinta.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Carmen ha dicho que “les encanta el pelo rizado”. De hecho, suelen pedirle fotos a las personas que así lo lucen porque da buena suerte. Eso, las narices y los pies grandes, que también son señal de buen augurio.

De hecho, la oyente se compró unos zapatos en China y cuando le dijo a la dependienta el número que usaba “llamó a toda la empresa para que viniera a verme el pie”, ha confesado.

Carmen ha dicho que una de las cosas que mejor define a los chinos es el ”respeto” hacia los mayores y hacia las personas que tienen conocimientos superiores a los de uno. Por ejemplo, los alumnos no se van de clase hasta que el profesor no lo hace primero.

Entre los aspectos negativos del país está la contaminación, la barrera idiomática y los taxis, que aunque son “baratos”, la duración media por recorrido es de una hora y media.