Una 'fósfora' se desgañita de la emoción al saludar a Herrera y le desvela su disfraz más picarón

¿Te has arrepentido de haber utilizado algún disfraz? ¿Por qué? Una vieja fotografía de Justin Trudeau con turbante y maquillaje oscuro ha desatado una tormenta política. La revista 'Time' ha difundido un artículo con la imagen del primer ministro canadiense rodeado de estudiantes cuando era profesor en 2001 en un reputado instituto privado de Vancouver. El político se ha disculpado porque, según él, "fue algo racista".

Tras ello, este jueves le hemos preguntado a los oyentes si tienen remordimientos de conciencia por haber utilizado algún disfraz poco apropiado. Entre todas las llamadas ha destacado la de la 'fósfora' Encarnita, que se ha puesto a chillar con emoción “don Carlos” tras entablar conversación con el comunicador.

“Yo iba disfrazada de conejita de Play Boy, pero mido 1,60, la talla 42 nunca la he visto, jamás me pongo una minifalda, ni un escote, ni ropa ceñida”, ha comenzado a relatar. Sin embargo, en una fiesta de disfraces decidió lucir ese atuendo, aunque no sabe por qué. ”Me trastorné”, ha señalado.

Según ha dicho, parecía un “morcón” con las “mollas por todos lados”. A pesar de que la fiesta estaba “muy animada”, se quedó todo el mundo callado cuando apareció ella, así que decidió esconderse detrás de unas cortinas. Lejos de sentirse humillada, la oyente converva un buen recuerdo del momento.