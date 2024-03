Como es habitual, María José Navarro le trae a Carlos Herrera en su sección 'Fruta Pelada', aquellas noticias y/o anécdotas que hacen ruido en redes sociales.

En esta ocasión, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha querido hablar de Roberto Perdigones, cabo del Ejército de Tierra y que se califica como mujer. La nueva ley le permite aparecer como madre no gestante del hijo que tuvo como hombre. Este martes, Perdigones estuvo con 'Y ahora Sonsoles' y su intervención ha causado mucho revuelo, pues aseguró que "a efectos legales ya no soy el padre, a efectos legales soy la madre no gestante".

Carlos Herrera se ha pronunciado de un modo muy contundente sobre ello. ¿Quieres saber cuál es su opinión? Descúbrelo en el audio que tienes aquí disponible.

En concreto, Carlos Herrera ha denunciado que "esto trae disparates, como esta ley disparatada".

María José Navarro, además, ha querido incidir en que el programa de Ónega, tras esta intervención, se convirtió en tendencia. Pero, más allá de ello, Navarro ha querido recordar lo que dijo Antonio Naranjo en el plató de 'Y ahora Sonsoles' mientras se sucedían las declaraciones de Perdigones.

"Es que, de verdad, yo me niego a participar en una pantomima. Que a usted la ley le permita hacer estas cosas, demuestra que esta ley hay que cambiarla. Pero por lo menos, cuando yo esté delante, a mí no me vacile", le decía Naranjo al cabo del Ejército de Tierra, que se califica como mujer. Herrera ha firmado, palabra a palabra, la intervención de Antonio Naranjo, asegurando que tiene más razón que un santo.

Sea como fuere, Roberto forma parte de las 49 personas que han cambiado de género en Ceuta desde que entraba en vigor esta normativa. Se define como 'bigénero intersexual'. Él mismo lo explicaba como "hombre hetero por fuera, mujer por dentro". Tal y como aseguró en una de sus últimas entrevistas, "por ley no puedo estar con los hombres porque soy una mujer legal y con las mujeres tampoco".





Se quejó de que las acusaciones recibidas acerca de que, ahora por ser mujer, podrá ascender más fácilmente en su cargo. Mientras, la polémica está servida porque las opiniones son muy variadas en la calle y a través de redes sociales.

¿Cuáles son las claves de la ley trans?

Lo esencial de esa norma es que recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que desde esa edad, la voluntad de la persona es el único requisito para cambiar de sexo en el registro.

Esa es la principal clave de una norma que incorpora otras novedades.

Por ejemplo: para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género. Tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas.





Los niños que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o tutores legales.

Entre los 12 y los 14 años, los niños sí necesitarán autorización judicial.

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se pronunció sobre esta normativa a escasos días de su aprobación en el Congreso.

Por último, cabe incidir en que países como Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia o Noruega están dando marcha atrás en sus leyes trans.

En Noruega incluso le ha costado el puesto a la primera ministra. Países que están rectificando sus normas por las consecuencias irreversibles que tiene llevar a cabo la transición de género.