Una enfermera vive una situación límite en una cirugía y obliga al doctor a intervenir: "Tuvieron que entrar"

En 'la hora de los fósforos' descubrimos historias de lo más variopintas que nos trasladan los oyentes. Es el caso de Ana. Es enfermera y vivió una situación en pleno quirófano que no puede olvidar. ¿Quieres saber lo que le pasó? Escúchalo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





"Imagínate si no habré visto sangre y cosas. Normalmente, las cirugías las hacemos en un hospital, pero nos tocó hacerlas en una clínica", comienza su intervención. Prosigue contándole a Alberto Herrera que "toda la clínica era cristalera y poscovid. Llevaba dos mascarillas, dos gorros, el traje EPI. No se veía parte de mi cuerpo. Total, que vamos haciendo la cirugía y le voy diciendo al doctor que hace calor".

Ana le insistía al doctor del calor que tenía. El facultativo la ignoró. Y, de repente, le empiezan a entrar unas náuseas terribles. "El paciente tenía la boca abierta. Y yo pensando: no me puedo caer. Total, que me desmayó en medio de la cirugía. Tuvieron que entrar todos los compañeros. El paciente mirando para el suelo con la boca abierta".





El doctor le tuvo que romper la bata, y "cuando veo al paciente mirándome me vuelvo a desmayar otra vez. No te puedes imaginar lo ridícula que me sentí".

La 'fósfora' dice que ese quirófano comenzó a calentarse y claro, eso le produjo los desmayos. Algo que todavía recuerda y que provocó las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Menuda escena.

La emocionante historia de una enfermera que ayudó a una mujer a dar a luz en medio de un temporal

Esta historia que rescatamos es muy emocionante y también la protagoniza una enfermera. Se llama Nuria Chumillas y, hace un tiempo, vivió jornada laboral que difícilmente olvidará. Una mujer que estaba de parto fue derivada al centro de salud donde ella trabaja, ya que las inundaciones habían cortado el acceso al hospital. Había roto aguas, estaba dilatando y tenía contracciones. Esperaban a un helicóptero que la trasladase desde el centro de atención primaria, pero el intenso temporal impidió que llegara a tiempo.

Fue así como Chumillas acabó asistiendo en ese parto. Explicaba esta enfermera en 'La Linterna' que la chica no perdió los nervios en ningún momento y que hizo un muy buen trabajo de dilatación. De este modo, esta enfermera celebra que el bebé naciera sin que se produjera ningún tipo de complicación, ni tan siquiera le pusieron epidural a la mujer. No te pierdas la historia en el siguiente vídeo.

Vídeo





En ese momento “tienes un estado emocional fuerte de estrés y de emoción”, aseguró. Y añadía: “En ese momento no puedes expresar tus sentimientos, aunque sientas miedo”. Y preguntada por lo mejor que se saca de una situación de estas características, Chumillas lo tiene claro: “Son los pacientes: cuando un paciente te da las gracias, te llena por completo”.

