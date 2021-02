"Un EPI no es un disfraz", así sensibilizan los médicos en pleno Carnaval

"Nuestros profesionales sanitarios se juegan la vida" dicen desde el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Lo hacen a través de sus mensajes periódicos desde que la pandemia preside nuestras vidas. Pero también lo hacen ahora a través de la cartelería que difunden en pleno Carnaval. Cualquier fiesta genera riesgos contra la distancia social, los aforos y las medidas de seguridad sanitaria en general y no se quiere que una cita tan importante del calendario de la provincia como lo es esta celebración llena de alegría e ingenio tenga consecuencias desagradables.

El colectivo profesional pone en parche antes que a herida sea inevitable. Y la cartelería distribuida insiste: "Tómate el Carnaval en serio. Disfrútalo pero no te reúnas para celebrarlo". Pero la frase que lo preside es ésa que mejor toca a todos los ciudadanos, los capaces de componer y/o cantar tangos o pasodobles en chirigotas, coros o comparsas y los que no que, como mínimo, eligen cada año un tipo para integrarse en la fiesta. "Esto no es un disfraz" reza la leyenda bajo la foto inconfundible de dos sanitarios con el rictus grave de la situación que afrontan.

EVITAR SOBREEXPOSICIÓN, RIESGO VITAL Y SOBRECARGA ASISTENCIAL

Un comunicado del Colegio invita "a la población para que disfrute de estas fiestas pero sin convocar ni acudir a reuniones para celebrarlas, evitando así una exposición irresponsable que vuelva a incrementar los casos de contagio por coronavirus". Se trata de una campaña de impacto en la que "una vez más realiza una llamada a la concienciación que pone el acento en la sobreexposición, el riesgo vital y la sobrecarga asistencial que los profesionales vienen padeciendo de forma extenuante desde el comienzo de la pandemia", explican con insistencia y comprensible preocupación.

Pero hay, además, un segundo mensaje: "Estos Carnavales no olvides la máscara", en evidente referencia a la medida de seguridad sanitaria y con el propósitto de "no relajar las recomendaciones y seguir observando escrupulosamente las medidas de distanciamiento social, prevención e higiene que redunden y contribuyan progresivamente a mejorar la evolución y revertir la alta incidencia de la pandemia en la provincia".

