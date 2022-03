Transportistas, en COPE: “Ya no podemos más”

Después de escuchar la rotunda afirmación de Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, en ‘Herrera en COPE’ de que “perdemos menos dinero parados que trabajando”, comprendemos la difícil y grave situación en la que se encuentran los transportistas de nuestro país que les ha llevado a tomar la decisión de convocar este paro o huelga, que ya llevaba ocho días.

Por eso, en ‘la hora de los fósforos’ damos voz a los protagonistas, a los que están sufriendo día a día y que nos expliquen las exigencias que solicitan al Gobierno para desconvocar esta huelga.

Fran, que lleva 17 años en esta profesión asegura no haber sentido nunca “el calor humano y la unión” de estos días que califica de “impresionante”. Además, Fran muestra su agradecimiento “tanto al sector agrícola, ganadero y pesquero por el apoyo que nos están dando y que también es muy injusto el trato que se les está dando”.

En este aspecto, señala Fran que “parece que el Gobierno se está olvidando de los productores, de los que movemos el país, de la gente que es fundamental, se nos está haciendo mucho daño con todas las cosas que se están diciendo desde el Gobierno, son muy desafortunadas”.

“Violencia es tener que ver cómo un Gobierno pone en la calle a 20.000 guardias, que están en contra muchos de los que están haciendo y, sin embargo, tengamos que estar durmiendo por las noches en la áreas de servicio con miedo a que nos roben o nos ataquen”, critica este transportista.

José Manuel está jubilado, ha trabajado más de 40 años en esta profesión como asalariado y autónomo y explica cómo era la situación en su época “en mis tiempos de autónomo rodábamos a 100-105 pesetas el kilómetro; el gasoil costaba 50-55 pesetas (30-35 euros), justo la mitad. Hoya, el que rueda a 100 euros es el rey del Mambo, me gustaría verlo”. Y enfatiza “se está trabajando a pérdidas”.

Pedro es uno de los transportistas que sí está trabajando y confiesa hacerlo “con miedo”. Pedro no cree “que esta sea la solución porque le estamos haciendo mucho daño a la gente de a pie, a los agricultores, a los ganaderos y la gente que va a comprar lo tiene todo más caro porque se están aprovechando y están subiendo los precios”, aunque matiza “creo que había que hacer algo, pero no esto”. En cuanto a los piquetes violentos, señala que “hay gente que se aprovecha para hacer daño que creo que no son transportistas”.

José Antonio nos cuenta que después de una semana han tenido que volver al trabajo porque “el jefe nos dijo que había que salir. Yo soy un asalariado y me tengo que atener a mi empresa”, lamenta. Para José Antonio “deberíamos haber empezado por una huelga general porque nos influye tanto a nivel industrial como doméstico”.

Antonio se encuentra en una manifestación “pacífica” en tierras jienenses y asegura haber salido a la calle porque “ya no podemos más”

Alberto que dejó el camión hace unos años “porque era insostenible” critica que “una persona no puede estar en la carretera y traer pérdidas a casa”. Además, denuncia que “la Patronal es culpable de todo”.

Y en este mismo sentido va Rafael, que asegura que “el problema de la carretera es el Comité Nacional del Transporte”.