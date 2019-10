El testimonio de una víctima de violencia machista: "Me pedía el ticket, no para ver el precio, sino la hora"

¿Has sufrido los celos de tu pareja? ¿Eres tú el celoso? Este miércoles le hemos lanzado estas dos preguntas a los oyentes para conocer sus experiencias y concienciar sobre un sentimiento que, en algunos casos, puede resultar dañino y derivar en malos tratos. Nadie tiene que soportar la violencia, física o psicológica, de nadie. Nadie es propiedad de nadie.

Entre todos los testimonios ha destacado el de la 'fósforoa' Ester. Según ha relatado, su expareja era muy celoso. Para él, ella “era suya”, hasta el punto de que “no me podían mirar”.

Además, el hombre le era infiel y pensaba que todo lo que hacía fuera de casa tenía su reflejo en ella. “Quería darle la vuelta para poderme hacer todo lo que me hizo”, ha señalado la oyente.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS FÓSFOROS

Entre las actitudes machistas, ha dicho que él le “miraba las bragas. Un día salía de la ducha y pisé la ropa, que se mojó. Al rato me vino con las bragas mojadas”, dándole a entender que había tenido relaciones con otras personas

La violencia ejercida contra ella la llevó a “buscar excusas para salir a comprar”. Para que él no desconfiase, ella le “pedía permiso” y se llevaba consigo a sus hijos. “Me pedía el ticket, no para ver el precio, sino la hora a la que había salido de comprar”, ha relatado sobre el comportamiento de este sujeto.

“Así estuve 15 años”, ha lamentado Ester. La oyente ha dicho que su expareja “era la típica persona que decía que todas las mujeres son putas, menos su madre”.

Sin embargo, como ha recalcado la oyente, ningún hombre tiene que estar con una mujer a la que no quiere. “Si no la quieres, déjala, no la mates, no hace falta pegarle a nadie”, ha enfatizado.

La oyente sufrió la violencia machista de su expareja, que le llegó a quitar a sus hijos. Afortunadamente, ha logrado sobrevivir a los malos tratos que desde 2003 han acabado con la vida de 1.020 mujeres, asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales en solo 16 años.

Si sufres violencia de género, el 016 es un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico del Ministerio de Sanidad. No tengas miedo, el teléfono asegura la confidencialidad de la llamada y no deja rastro en la factura, ni siquiera en la marcación de tu móvil. Denuncia, no estás sola.