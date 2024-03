La reacción de un oyente de Carlos Herrera al saber que Bayona no logra el Oscar por 'La sociedad de la nieve'

Este lunes, preguntamos por nuestros 'fósforos' sobre los Oscars y las películas que han sido premiadas con este galardón.

Curro es uno de los oyentes que ha querido pasar por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Dice que, como excepción, está de acuerdo con las opiniones de los académicos. "Oppenheimer es un peliculón".

'Oppenheimer' es la gran ganadora de los Oscars 2024 con siete premios: todos los galardones Adolfo Arjona te contó la gran gala que coronó a la película de Christopher Nolan como la triunfadora de la noche José Manuel Nieto 11 mar 2024 - 03:40

Rubén, por otro lado, nos cuenta que no vio la gala de los Oscar, pero quiere opinar sobre 'La sociedad de la nieve'.

"Quiero resaltar un punto de la película y no voy a entrar en detalles de 'Oppenheimer'. Simplemente, quiero destacar que no se haya premiado la película de Bayona. Se ha estudiado el dolor, ha empatizado de lo que pasó. Y creo que eso es importante decirlo y mencionarlo", argumenta.





María José Navarro coincide con este oyente. "Ha hecho un trabajo humano y es una epifanía para muchos de los supervivientes", reivindica.

Más oyentes. Elena dice que, en esta ocasión, su película favorita ha sido 'Los que se quedan'. "Tiene sensibilidad y ternura. Estoy de acuerdo que Oppenheimer es una gran película. Pero al final te cuesta mucho terminarla. Y 'la sociedad de la nieve' es maravillosa. Juan Antonio Bayona se merece la fama. Por supuesto".

Saúl no pudo ver la gala. No obstante, ha opinado sobre Oppenheimer. Está de acuerdo con su rotundo éxito y, además, dice que hay un film que nunca ha llegado a entender. "No sé ni cómo valorar 'Pobres criaturas'. No sé si me ha gustado. Muy rara. Y mucha pena por 'la sociedad de la nieve'. Se habría merecido un premio".

¿Y qué nos cuenta Jesús de los Oscar? ¿Está de acuerdo con el reparto de estatuillas? Responde incidiendo en que, efectivamente, 'Oppenheimer' se ha merecido la victoria. No te pierdas la sección al completo en el siguiente audio.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Encarna, al comienzo de su intervención, ha querido agradecer la oportunidad que tiene de entrar en los 'fósforos'. "Estoy encantada de este privilegio. Me encantáis". Y, respecto a los Oscar, relata que "'Malditas Criaturas' me pareció increíble. Al principio dices de qué va. Pero luego, el papelón de la actriz me parece maravillosa". Denuncia, como el resto de 'fósforos', que 'La sociedad de la nieve' no haya obtenido ningún premio.

"Es imposible ver 'Barbie'. No hay manera. No me ha gustado"

María es otra 'fósfora' que ha asegurado que le encanta 'Los asesinos de la luna', "me parece un peliculón increíble, como 'Oppenheimer'. Debo reconocer que es de mis favoritas".

Andrés solamente ha visto 'La sociedad de la nieve', que es "un peliculón. Y luego he intentado ver 'Barbie'. Es imposible verla. No hay manera. No me ha gustado".





Por último, rescatamos lo que nos ha dicho José y Cristina sobre esta gran cita del cine. José dice que ha visto "'Oppenheimer' y 'La sociedad de la nieve'. A mi juicio, un poquito largo. Y lo siento mucho por la película de Bayona".

Cristina cree que "el que tiene más amigos, es el que recibe más premios. Mi película favorita era 'La sociedad de la nieve'. Mi marido se emocionó con la película. Nos hizo pasar por todas las fases: emoción y ganas de llorar. Te metías en los personajes".