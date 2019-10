Un policía nacional en Cataluña, sobre los independentistas radicales: "Buscaban un muerto de nuestro lado"

Cataluña ha vivido una semana de movilizaciones y violencia callejera que no se recordaba desde hacía décadas. Las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los líderes del procés han prendido la mecha de las algaradas sofocadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso, este lunes le hemos preguntado a los policías y a sus familiares por cómo están viviendo estos difíciles momentos.

Entre todas las llamadas ha resultado esclarecedora la de Toni, un policía nacional desplegado en Cataluña por los altercados vividos estos días. Según ha dicho, "nunca te llegas a imaginar que en una España del Siglo XXI se diese este ambiente, este odio, esta situación de que si podían acababan con uno de nosotros".

El agente ha dicho que no saben "hasta qué punto nosotros estamos respaldados por quien nos tiene que respaldar". En este sentido, ha señalado que "es muy triste que tengamos un camión que está preparado para esta circunstancia" y que no se hubiera utilizado desde 2014, en relación al cañón de agua antidisturbios de la Policía. "Allí hubo gente que se jugó el pellejo y lo pasó muy mal", ha recordado.

Sobre si los mandos tienen órdenes de que los agentes no respondan con contundencia a los radicales, el oyente ha dicho que eso no se lo dicen a ellos. "Siempre actuamos con criterios de proporcionalidad y sabíamos que la contundencia con la que nos han agredido era más que suficiente para causar un muerto". "Estoy convencido de que buscaban un muerto de nosotros", ha asegurado.

El policía ha dicho que los independentistas más violentos "tenían una especie de tirachinas preparado, reforzado, más grande, para tirar objetos más pesados".

Aunque Toni ha dicho que la Policía Nacional ha trabajado en coordinación con los Mossos porque "al final estamos para lo mismo", ha recordado que entre los agentes autonómicos hay una fractura social causada por la independencia. "De ir en furgones y a lo mejor tres o cuatro tener una manera de pensar y otros dos otra y tirarse ocho horas en un furgón y no hablarse. Eso tiene que ser muy desagradable", ha lamentado.

Por último, el oyente ha explicado que estos días los agentes se enfrentan a jornadas maratonianas. "Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo acabamos. Hacemos 9 horas, vamos al hotel y a la hora hora y media vuelta al punto donde nos asignen y no sabemos cuándo acabamos". Pese a ello, lo que el policía ha reclamado es "tener el apoyo de quien lo tenemos que tener y que no miren intereses personales o políticos".