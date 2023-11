Va a pasar el día a Reinosa y lo que hace mientras esquía acaba colándose en el telediario: "Mala suerte"

¿En alguna ocasión has intentado escaquearte de alguna de tus obligaciones laborales? En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a nuestros fósforos por aquellos momentos en los que les han pillado intentando evitar alguna de sus obligaciones o momentos en los que ellos mismos han descubierto a otro haciéndolo. Inmaculada ha llamado a la radio para contar la curiosa forma en la que pillaron a un compañero suyo de trabajo. Descubre su historia en el siguiente audio.

Audio





Esta albaceteña reside en Cantabria y trabaja cerca de la estación de esquí de la región. Ha explicado a Alberto Herrera que un día cualquiera, entre semana, un compañero suyo vio que había buena previsión meteorológica, por lo que no acudió a su puesto de trabajo y se pidió la baja para ir a esquiar. Sin embargo, terminaron pillándole.

El sujeto estaba subido en sus esquís, disfrutando de la nieve en Alto Campoo, cuando se encontró con una cámara de televisión. Un equipo estaba grabando un reportaje en la estación y él, sin querer, salió de fondo. Así fue cómo descubriendo que en realidad no estaba malo. Además, Inmaculada ha contado que, pese a su sorpresa, "no le echaron, solo le echaron la bronca".





Pellas junto a un amigo del colegio

Esta no es la única historia divertida que nos han contado los fósforos. El caso de Jaime es uno de lo más graciosos. Este oyente explica que de pequeño hacía pellas junto a un amigo y que un día estuvieron a punto de pillarles. "Su madre siempre se iba a trabajar al campo y en una de estas que nos fuimos a casa llegó el padre, que tiene una mano como una sartén y nos escondimos en una ducha de un metro cuadrado".

La suerte no estaba de su parte ese día, y es que mientras estaban escondidos en la ducha entró el padre de su amigo al baño a hacer sus necesidades, periódico en mano. "Como le de por correr la cortina nos morimos los dos de un infarto y él del susto", pensó Jaime. Sin embargo, pese al mal rato, nos les descubrieron.

Pillado en el parque de atracciones

Juan explica que fue él quien pilló a un chico. "Yo era el encargado en una ferretería, estaba el jefe y él que era el que hacía el reparto. Un viernes nos llama con la pena máxima, diciendo que estaba fatal, que había vomitado mucho y nos dio más pena de la habitual", relata en COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El viernes por la tarde no me lo quitaba de la cabeza, digo que pena, le voy a pegar un telefonazo. No había conocido mi teléfono, y me respondió diciendo "Hola, estoy aquí en un parque de atracciones, en Isla Fantasía". La cara que se me quedó a mi el jefe me vio y me dice, ¿qué te pasa? La que le calló fue terrible", ha detallado.

El mejor análisis de la actualidad en 'Herrera en COPE'

Cada mañana, Carlos Herrera desgrana los entresijos de la actualidad. Este viernes, el comunicador ponía el foco en la visita de Pedro Sánchez a Israel y en sus palabras sobre el terrorismo en la región.

"Ayer Sánchez se pasó de listo llevado por ese infinito ego que tiene y por esa dimensión de estadista de simplezas que le caracteriza. Porque ha ido a dar lecciones de lucha contra el terrorismo con el ejemplo de ETA, nada menos", comenzaba diciendo el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

"En lugar de tener pudor en las exposiciones, ha desplegado toda quincalla, toda la farfolla de mediocre de intérprete de la realidad que muestra constantemente", agregaba. Escucha el análisis completo en el siguiente audio.