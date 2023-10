Un oyente de Murcia llama a la radio para confesar lo que le hizo a un compañero de la mili: "15 años después"

¿Alguna vez te has pasado que has estropeado algo aunque lo hicieras con buena intención? Por ejemplo, cortar el pelo a alguien en casa, cocinar para alguien o teñirte tu solo. Cosas que pensabas que en un primer momento iban a quedar bien y, sin embargo, han acabado siendo un fiasco total. Pues bien, de esto hemos hablado en Herrera en COPE, contando aquellas cosas que los fósforos y también los comunicadores hicieron y quedaron para la anécdota. Así lo puedes escuchar en este audio:

También el propio Carlos Herrera contaba que, una vez, tuvo que afeitarse su barba porque usó un champú apto para tintes y acabó teniendo su barba de distintos colores. Pero si ha habido uno que ha llamado la atención de todos los comunicadores, es el que ha contado Juan, un fiasco que ha terminado desatando las risas de todo el equipo de Herrera en COPE.

El fiasco de Juan con un compañero de mili

Sin lugar a dudas, de todas las historias que han contado en Herrera en COPE sobre aquellos fiascos que hemos tenido al hacer algo, la que más ha llamado la atención ha sido la de Juan.

Él es de Murcia y contaba que, cuando le tocó hacer la mili, era aprendiz de barbero, por lo que muchos compañeros le pedían que les cortase el pelo o la barba. Él, de hecho, tenía todo su material para cortar el pelo y la barba allí, pero, una de las semanas en las que estaba ahí, dejó su material a otro compañero que lo necesitaba.

Lo que no esperaba era que otro de sus compañeros necesitase imperiosamente que le cortasen el pelo al cero. "Le dije que no tenía material y fue corriendo a coger una de esas tijeras grandes de la oficina. Yo le dije que no podía cortar con eso y, aún así, me dijo que le cortase el pelo. En la parte de atrás había que apretar y vi que algo saltaba...Era su oreja. Le dije que qué hacía y me dijo que siguiese, que tirase el trozo a la basura...Parecía que tenía dos cabezas" decía entre risas.

Además, aunque eso causó cierto trauma en ambos, dice que siempre, si se ven, él compañero le recuerda como el que "me cortó la oreja".

La historia de Segundo con un tinte

Segundo ha entrado en Herrera en COPE para contar que, una semana antes de la boda de su hija pequeña, decidió teñirse las canas para no parecer muy mayor. Así que compró uno de esos tintes de supermercado y echó más de lo que debía, teniendo un color de pelo que le recordaba a "una berenjena pocha, el susto de mi vida" decía.

Fue entonces cuando empezó a llamar a peluquerías y todos le dijeron que no había nada que hacer, más allá de lavarse el pelo durante toda la semana con detergente de lavadora. "Estuve así una semana, escondiéndome con una gorra. Tres días antes me llama mi hija que fuese a recogerla y cuando me vio quería comprar un muñeco de vudu y ponerle alfileres. Llegó el día de la boda y después del detergente de lavadora y fue bien" sentenciaba.