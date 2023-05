Un oyente llama a Carlos Herrera y vaticina qué día vuelven las lluvias a España: usando cabañuelas

La sequía continúa siendo uno de los temas más comentados tanto en la esfera política como en la ciudadanía de a pie. Es un problema grave que está afectando al campo y a aquellas personas que viven del sector primario. Otra de las noticias que más se están comentando es la desaparición de una boa en Ferrol. A raíz de este suceso, los oyentes han reflexionado sobre los reptiles en 'La Hora de los Fósforos' de 'Herrera en COPE'.

Luis Jacinto es un oyente que ha hablado sobre ello y que, además, emplea el método de las cabañuelas para vaticinar cuál será la evolución del tiempo. ¿Quieres saber cuál es la relación entre estos animales y la predicción meteorológica? Toma nota de lo que ha desvelado este oyente en el audio que puedes escuchar a continuación.

Estas han sido las experiencias de algunos oyentes de 'Herrera en COPE' con los reptiles

En 'La Hora de los Fósforos' de este martes hemos hablado sobre animales. Y no sobre mascotas comunes, sino sobre reptiles que no se ven habitualmente en los hogares. Los oyentes han hablado sobre ello y también Goyo González que ha asegurado que las serpientes al tacto "son muy agradables. Es un animal escurridizo que no tiene demasiada empatía con el ser humano. A mí me da cierta paz cuando veo a un animal de estas características reptar siempre y cuando no sean venenosas".

Carlos, uno de nuestros oyentes, ha contado cuál es su historia con los reptiles. "Un día un compañero de trabajo vino un poco raro y dijo que tenía una pitón. Descubrió que la tenía a lo largo de la cama en sus pies y el veterinario le comentó que la llevase. Aseguró después que la tenían que sacrificar porque lo estaba midiendo para comérselo", ha asegurado.

Evidentemente, lo sacrificaron aunque "podía haberse llevado un buen susto".

Enrique ha contado a Herrera su experiencia con las serpientes. "Por mi trabajo estoy en contacto con cobras y en Costa Rica me vino una señora que me dijo que tenía ganas de hacer pis. Le pregunté a uno de los guardias y me dijo que había un baño. Ahí había una de las serpientes más venenosas del país".

Un experto en agua: “Igual que tenemos sequía vamos a tener años con abundante agua"

Como hemos mencionado anteriormente, la situación de los embalses en España se encuentra muy al límite por la escasez de lluvias. Este asunto fue abordado hace unos días en 'Herrera en COPE' con Joan Girona, investigador del programa de uso del agua del IRTA e ingeniero agrónomo, que aseguró que “ya no se viene anunciando desde hace tiempo que el cambio climático va a traer este tipo de situaciones”.