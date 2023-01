La opinión de una oyente de Carlos Herrera tras la drástica decisión de Marie Kondo: “Es una lucha diaria”

“Terminé dándome por vencida”, son algunas de las declaraciones de la que fuera considerada reina del orden, la japonesa Marie Kondo, que no ha tenido más remedio que rendirse y pasar de ese ‘estilo de vida’ tan necesario en nuestras vidas y nuestro hogar -como ella explicaba en su serie reality ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ y libros- a tener “mi casa desordenada’ por ‘culpa’ de sus tres hijos.









La reina ha sido derrocada por tres pequeños que le han hecho cambiar de actitud, de filosofía de vida hasta llegar a la reflexión de que “lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa” como confiesa en la entrevista a The Washington Post que ha causado un auténtico revuelo.

Escucha al completo 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE'

La gurú del orden que nos decía de qué manera teníamos que ordenar nuestra casa, cómo colocar la ropa en los armarios e incluso la manera en la que teníamos que hacer las maletas… admite, ahora, que “la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de la vida”.

Kondo que alcanzó la fama tras la publicación de su primer libro en 2011, 'La magia del orden' y siguió conquistando las librerías con otro de sus éxitos 'La felicidad después del orden'; ahora, su nueva filosofía de vida le ha llevado a escribir ‘El método Kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida’ en el que más que hablar de orden habla de tener una vida feliz y plena. No podemos olvidar que tal fue la repercusión de esta japonesa que hasta la revista Time la incluyó como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2015.

Ante esta noticia que ha causado un auténtico revuelo, los‘fósforos’de‘Herrera en COPE’ nos hablan del orden y del desorden en sus casas o en las ajenas.

Zapatillas en la habitación





El nieto de Maribel vive con ella. Un chaval de 24 años “guapo, bueno, cariñoso…” define su abuela, pero… “tiene una costumbrilla”. Nos cuenta esta oyente que si nieto tiene todas las zapatillas de deporte, “siete pares”, metidas en la habitación. Y, claro, aunque es una persona aseada “a veces el olor es insoportable”.





La “lucha diaria” de María con sus tres hijos





Si Marie Kondo se ha rendido ante el orden, no es excepción alguna. Si no, que se lo digan a Marta que al igual que la japonesa tienes tres hijos. Dos de ellos comparten habitación y confiesa esta ‘fósforo’ que “pensé que uno de ellos me saldría más ordenado que el otro, pero no”.

Nos relata Marta algunas de las cosas que hacen sus hijos, “cuando se quitan la ropa la dejan sobre la silla, bajo la mesa del escritorio. Cuando se sientan a estudiar la pasan a la cama, y de la cama a la silla o al escritorio. Por no hablar del tema de las zapatillas”.

Para esta oyente esta situación “es una lucha diaria y al final acabamos a gritos”.





Las experiencias de las asistentas del hogar





Sin duda, quien más sabe de esto son las asistentas del hogar que por su oficio conocen distintas casas y dueños y son las que más tienen que contar. Como es el caso de Inma que tuvo que dejar la casa que limpiaba “porque desde que abría la puerta y llegaba a abrir el balcón tenía que ir sin respirar”.

O Mary que asegura que más de una vez cuando ha llegado al hogar que tiene que limpiar ha dicho “¡Tierra, trágame!". Asegura que lo que más le molestas es que “me dejen los pantalones tiradas y con los calzoncillos pegados o las medias con braguitas pegadas”.





El nieto que abandona a sus padres el desorden en casa





Siempre que hablamos de desorden solemos finarnos, sobre todo, en los hijos, en los jóvenes; pero ¿y qué pasa con los padres?, ¿es que acaso no son desordenados? Pues, Eva nos cuenta una curiosa historia.

Nos habla de su hija, que tiene ya 35 años, casada y con dos hijos. Recuerda esta oyente que “ella es un desastre desde joven”, y parece ser que la cosa no ha cambiado. Tanto es así, como nos dice Eva que “mi nieto de 13 años se ha ido de casa y está viviendo con nosotros porque dice que no soporta el desastre que hay”. Pero hay más, porque confiesa esta fósforo que “mi otro nieto también se quiere ir de casa pero, claro tiene 8 años”.